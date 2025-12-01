Perú declara emergencia en la frontera con Chile: ¿Qué implica para los migrantes?

Aumentan los migrantes varados en la frontera y Perú y Chile refuerzan coordinaciones para manejar la crisis

El presidente interino de Perú, José Jerí, anuncia medidas de emergencia para reforzar el control en la frontera con Chile.

El presidente de Perú, José Jerí, anunció que declarará el estado de emergencia en la frontera con Chile ante el incremento de la migración irregular, luego de que más de un centenar de personas bloquearan una carretera binacional.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario advirtió que “las fronteras se respetan” y adelantó que este 29 de noviembre, se reunirá con su gabinete para aprobar la medida, cuyo objetivo es “reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas”.

Refuerzos y controles en la frontera sur

Jerí explicó que la Policía Nacional y las autoridades migratorias intensificarán los controles en la frontera para garantizar “tranquilidad” a la población. Según afirmó, la declaratoria de emergencia quedará aprobada y vigente al cierre del día y será la primera que se adopte en un punto limítrofe por motivos vinculados a migración irregular y seguridad ciudadana.

Como parte de la respuesta operativa, el Ministerio del Interior aumentó de manera significativa el contingente policial desplegado en Tacna. De acuerdo con la institución, durante los últimos días se integraron más agentes y unidades móviles para patrullajes constantes en zonas catalogadas como críticas.

El ministro del Interior aseguró que desde la semana anterior se ha “triplicado” el número de uniformados en el resguardo fronterizo.

Coordinación con Chile

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, señaló que ambos gobiernos mantienen un “diálogo permanente” para gestionar la situación, que considera parte de un fenómeno regional. Informó además que, este lunes 01 de diciembre, Perú y Chile instalarán un comité binacional de cooperación migratoria.

Van Klaveren remarcó que la decisión peruana responde a un acto de soberanía respecto a la administración de sus fronteras y confirmó que continúan las conversaciones diplomáticas para “buscar soluciones conjuntas”.

Migrantes varados y tensiones políticas

En las últimas horas, decenas de vehículos de carga quedaron retenidos en la carretera que une Tacna con el norte de Chile, debido al bloqueo realizado por personas que intentaban regresar a sus países de origen tras las restricciones impuestas por las autoridades chilenas. La mayoría son ciudadanos venezolanos, quienes necesitan visa para ingresar a Perú.

La preocupación aumenta ante un posible agravamiento del escenario tras la segunda vuelta electoral en Chile, donde el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lidera las encuestas con una propuesta que incluye la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular y el cierre de fronteras con Perú y Bolivia.

Migrantes piden corredor humanitario

Un grupo de migrantes sostiene que solo necesita cruzar Perú para retornar a sus países y que está dispuesto a someterse a controles de antecedentes. En declaraciones a un medio peruano, uno de ellos pidió que se habilite un bus o salvoconductos para continuar su viaje, e insistió en que no buscan permanecer en territorio peruano.

Ante este escenario, el senador electo chileno Vlado Mirosevic propuso crear un corredor humanitario respaldado por acuerdos bilaterales. Señaló que, como en 2023, podrían registrarse a los migrantes para otorgarles un documento temporal que les permita atravesar Perú rumbo a sus destinos finales.

