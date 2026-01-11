Ruta del despecho en Guayaquil: restaurantes con música, karaoke y baile

En Guayaquil, la gastronomía, la música en vivo y los espacios donde bailar o hacer karaoke se convierten en aliados para disfrutar.

En el 2026, el despecho ya no se llora en silencio ni se supera encerrado en casa escuchando a Juan Gabriel o Rocío Dúrcal junto a un litro de helado. Se vive, se canta, se brinda y se transforma en una excusa perfecta para salir con amigos y reconectar con la diversión. En Guayaquil, la gastronomía, la música en vivo y los espacios donde bailar o hacer karaoke se convierten en aliados para soltar lo que pesa y celebrar lo que sigue.

No importa si su corazón está roto, reconstruyéndose o simplemente con ganas de fiesta, esta ruta del despecho propone tres lugares ideales para reír, cantar a todo pulmón y recordarnos que siempre hay razones para volver a pasarla bien.

Jaleo cuenta con karaoke en pantalla gigante, sin juicios por notas mal afinadas y con dedicatorias incluidas. VANESSA TAPIA

Jaleo: Música y sabor mediterráneo

La primera parada de esta ruta no es para sentarse a pensar en lo que fue, sino para levantar la copa, pedir algo para compartir y dejar que la noche fluya. Jaleo es ese lugar donde la comida y el entretenimiento se fusionan, ideal para ir a celebrar un viernes sin explicaciones o transformar el despecho en una buena anécdota.

“Encuentras un ambiente dinámico, buena energía y opciones para todos los gustos, ya sea para relajarte después del trabajo o para celebrar con amigos”, explica Génesis Tapia, supervisora del restaurante.

Además, la experiencia se potencia con su agenda semanal. Los jueves, el plan es claro: karaoke en pantalla gigante, sin juicios por notas mal afinadas y con dedicatorias incluidas. Los viernes y sábados, el espacio se transforma con música en vivo y DJ, creando el escenario perfecto para disfrutar de buena comida, un brindis y un estilo festivo que invita a quedarse un rato más.

En cuanto a la propuesta gastronómica, apuesta por una inspiración española y mediterránea, con platos pensados para compartir y acompañar la música. “Los platos representativos definitivamente son los risottos, como el de camarones al pesto, una preparación cremosa y equilibrada, donde los camarones se integran con el toque fresco y aromático del pesto”, finaliza Tapia. Es que, aquí no se viene solo a comer. Se viene a vivir la experiencia… y a volver.

Dirección: Hotel Tryp by Wyndham Guayaquil (Calle Joaquín José Orrantia González).

Redes sociales: @jaleogye

Los platos representativos de Jaleo definitivamente son los risottos, como el de camarones al pesto. VANESSA TAPIA

Indomable: Ritmo latino y shows inmersivos

La segunda parada de la ruta sube la intensidad y se vive al ritmo de sabores latinos. Indomable nace de los viajes y experiencias internacionales de su CEO, Daniel Park, con la idea clara de traer a la ciudad una propuesta distinta, donde la diversidad cultural y el entretenimiento conviven en un mismo espacio.

Esta opción se distingue por ofrecer una experiencia de distracción única, en la que la multiculturalidad es el eje central. Al visitarlo, el comensal se encuentra con shows temáticos que varían según el día, música en vivo y bailarines con coreografías enérgicas que recorren el lugar entre mesas, invitando a dejar el despecho o la vergüenza a un lado y sumarse al plan.

Indomable realiza cuenta con música en vivo y shows de baile todos los días. VANESSA TAPIA

El espacio también cumple un rol protagónico. “Está lleno de spots instagrameables y una decoración disruptiva, elegante y divertida, que recorre distintos acentos latinoamericanos. Hay referencias a lo colombiano, mexicano y brasileño, creando una atmósfera vibrante, cálida y con fuerte identidad latina”, recalca Park.

En cuanto a su menú, la propuesta gastronómica propone un recorrido por sabores nacionales, latinos e internacionales, con un equilibrio entre platos tradicionales y creaciones de autor que transportan al comensal a un viaje sensorial. “Entre los imperdibles destacan el ajillo del Pacífico, un sango de choclo acompañado de camarones al ajillo, y el espaguetti con mariscos encocados, una reinterpretación contemporánea de sabores clásicos”, finaliza.

Sin duda, en esta propuesta el despecho no está hecho para llorarse, sino para bailarse, compartirse y transformarse en una noche inolvidable.

La propuesta gastronómica propone un recorrido por sabores nacionales, latinos e internacionales. VANESSA TAPIA

Dirección: Aventura Plaza Guayaquil.

Redes sociales: @indomable_ec

El Caldero Mágico: Hechizos, magia y mucho karaoke

La última parada de la ruta apuesta por salirse del guión y dejarse sorprender por lo inesperado. El Caldero Mágico es un restaurante temático donde la fantasía, el humor y el juego se apoderan del espacio desde el primer paso. Aquí, la experiencia comienza incluso antes de sentarse a la mesa, con una decoración que atrapa la mirada: un árbol en la mitad del restaurante, un tren y búhos que forman parte del recorrido visual del lugar.

Pero, si hay algo que define a este sitio, es su karaoke nocturno en vivo. Durante las noches, los personajes de la casa (como Los diablos o Terrefier), invitan a perder el miedo, dejar la pena a un lado y lanzarse a cantar sin importar las notas desafinadas o los típicos ‘gallos’.

Al visitar El Caldero Mágico puede realizar karaoke en vivo junto a los personajes de la casa. VANESSA TAPIA

Detrás de esta propuesta está Iskra Landucci, quien recalca que la gastronomía también juega un rol clave en la experiencia. La carta destaca por su creatividad, con hamburguesas en forma de monstruos, cócteles de colores acompañados de hielo seco que simula humo y alitas de distintos sabores servidas junto a un caldero de bruja lleno de papas fritas.

Queda claro, es un lugar para reír, cantar sin miedo y dejarse sorprender por un concepto distinto, donde el show y la comida se mezclan para recordarnos que, incluso en medio del despecho, siempre hay espacio para divertirse.

Uno de los platos destacados son las alitas de distintos sabores servidas junto a un caldero de bruja lleno de papas fritas. VANESSA TAPIA

Dirección: Aventura Plaza Guayaquil.

Redes sociales: @elcalderomagico.ec

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!