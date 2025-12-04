Conteo en Honduras: Asfura recupera ventaja ante Nasralla en medio de críticas

El escrutinio electoral en Honduras vuelve a poner a Asfura por delante de Nasralla en un escenario marcado por cuestionamientos.

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, volvió este jueves 04 de diciembre a colocarse en primer lugar del conteo tras las elecciones del domingo, con una ventaja menor a 10.000 votos y el 84 % de las actas revisadas.

El proceso avanza con lentitud: el miércoles pasado solo sumó cerca de cinco puntos y, en la tarde, la plataforma volvió a suspender su difusión por un “mantenimiento” que, según denunciaron las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, no fue informado con anticipación al pleno del CNE.

Con el respaldo del expresidente estadounidense Donald Trump, Asfura registra el 40,05 % de los votos, superando por estrecho margen al 39,74 % de Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La oficialista Rixi Moncada sigue rezagada con un 19,17 %.

Nasralla denuncia manipulación del sistema

Nasralla aseguró este jueves 04 de diciembre, que, durante la madrugada, “la pantalla se apagó y un algoritmo alteró los datos”. En X afirmó que el sistema habría intercambiado las cifras entre el primer y el segundo puesto. También señaló que se ingresaron actas con resultados “inflados” y que no reflejan la realidad. El CNE aún no ha comentado estas acusaciones.

La consejara Hall calificó el estrecho margen entre los dos aspirantes como “histórico” y sostuvo que el organismo trabaja para que la declaración final exprese fielmente la voluntad ciudadana. El CNE tiene un plazo legal de 30 días desde la jornada electoral para publicar el resultado oficial.

Aumenta la presión en medio de acusaciones y retrasos

La zona que rodea el hotel en Tegucigalpa, desde donde medios internacionales difunden la información, permanece bajo fuerte vigilancia. Esto ocurre después de la protesta realizada el martes 2 de diciembre, por seguidores de Salvador Nasralla, quienes exigieron mayor celeridad en el conteo. Varios comercios del sector reforzaron sus vitrinas ante posibles disturbios.

El Partido Nacional aseguró entonces que “conoce los números” y que Asfura mantiene la ventaja. Nasralla, en cambio, insistió en acelerar la revisión, aunque admitió que la definición podría tardar varios días debido al escrutinio especial y a impugnaciones de actas cuestionadas. Por la noche negó un supuesto acuerdo con el oficialismo y advirtió que están tomando medidas para evitar “otro fraude como en 2013 y 2017”.

