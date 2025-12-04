Noboa declara terrorista a Hermanos Musulmanes antes de su gira internacional

La decisión se enmarca en la estrategia de seguridad del Gobierno y en nuevas coordinaciones internacionales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante la ceremonia oficial de llegada al Palacio del Planalto, en Brasilia

El presidente Daniel Noboa declaró como organización terrorista al movimiento islamista Hermanos Musulmanes, argumentando que representa “una amenaza para la población civil y para la soberanía e integridad del Estado”. La decisión se tomó horas antes de que el mandatario iniciara este 3 de diciembre, una gira que incluye Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega.

La designación se formalizó mediante un decreto ejecutivo que además instruye al Centro Nacional de Inteligencia a evaluar la presencia y posibles vínculos de “este grupo terrorista” con las estructuras del crimen organizado identificadas en el país. La entidad deberá clasificar a estas organizaciones y, de ser necesario, coordinar acciones con agencias de inteligencia de otros Estados.

Lula pide a Trump cooperación para detener a criminales brasileños en EE. UU. Leer más

Informe reservado motivó la decisión

Noboa tomó esta decisión tras recibir un informe reservado en el que se advierte sobre la clasificación de la Muslim Brotherhood como una organización terrorista con posible injerencia en Ecuador.

El decreto se emitió en la víspera del viaje oficial del mandatario, cuya agenda y comitiva aún no han sido detalladas. Sin embargo, la canciller Gabriela Sommerfeld explicó que en Emiratos Árabes Unidos el Gobierno buscará impulsar proyectos de inversión, un proyecto financiero y nuevas iniciativas en el sector energético.

Origen y alcance de los Hermanos Musulmanes

Los Hermanos Musulmanes, fundados en Egipto hace cerca de cien años, son considerados el movimiento político islámico más influyente del mundo árabe. Diversos gobiernos de la región, especialmente Egipto y Emiratos Árabes Unidos, los han catalogado como grupo terrorista.

En mayo, Noboa ya había condenado públicamente la posible influencia del movimiento en “actos terroristas o ataques” que pudieran ocurrir en territorio ecuatoriano, aunque entonces no se detallaron evidencias. Esa declaración se formalizó en otro decreto emitido durante una visita oficial a Abu Dabi.

Desde 2024, Ecuador se mantiene bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el Gobierno para enfrentar a las bandas del crimen organizado, a las que el Ejecutivo ya clasifica como organizaciones terroristas. En ese marco, la administración de Noboa también ha extendido esta designación a grupos extranjeros como el Tren de Aragua, Hamás, Hezbolá y el Cartel de los Soles, entre otros.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!