  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Acércate al dador de la paz

Papito Dios, de mañana te buscaré, no te pido por mi necesidad, te ruego que prosperes a mi prójimo

Salmos 37:4... Deléitate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reina-Valera. 1960. Papito Dios, escucha mi oración de Navidad. Dame el tiempo necesario para bendecir, compartir con el que no tiene la bondad, decir la verdad donde deba decirla. Gracias por la existencia que me has dado. Papito Dios, de mañana te buscaré, no te pido por mi necesidad, te ruego que prosperes a mi prójimo. Dale salud, paz, y libertad. Gracias por la oportunidad de servir. Papito Dios, oye mi plegaria; te clamo. No permitas que pierda la sensibilidad, que no sea indiferente al dolor ajeno; quiero aprender a ser solidario. Gracias por el privilegio de vivir. Papito Dios, te pido sabiduría para cambiar, no quiero ser el mismo de ayer; anhelo ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor siervo. Gracias por la posibilidad de ser alguien diferente. ¿Cuál es tu oración de Navidad? ¿Qué le pides a Dios ? Dios escucha cuando haces una oración con humildad. No busques solo la bendición, acércate al dador de la paz.

Agustín Romero

