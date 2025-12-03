Elecciones Honduras: ¿quién es Salvador Nasralla y por qué lidera el conteo?

El presentador de TV aventaja levemente al candidato de Donald Trump en las presidenciales de Honduras

El candidato a la Presidencia, Salvador Nasralla es captado este martes, durante la presentación de la copia de las actas de votación de los comicios del domingo, en Tegucigalpa (Honduras).

El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, logró este martes 2 de diciembre de 2025 sacar una ventaja de más de 10.000 votos a su rival Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional y que cuenta con el apoyo de Donald Trump, después de reanudarse el conteo de los resultados preliminares de las elecciones en Honduras.

Con el 70 % escrutado, Nasralla acumula 893.718 votos (40,16 %) frente a Asfura, que obtiene 883.639 sufragios (39,70 %), lo que hace una diferencia de algo más de 10.000 votos a favor del candidato presidencial del Partido Nacional.

A distancia se mantiene la candidata oficialista, Rixi Moncada, del izquierdista Partido Libre, con 424.498 votos (19,07 %), después de que en la víspera asegurase que aún no daba por "perdidas" las elecciones y denunciara una presunta manipulación sobre los resultados preliminares.

Con estudios en Chile, Salvador Nasralla, el candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, busca por cuarta vez consecutiva ser presidente de su país, agitando una bandera contra la corrupción, lo que le hizo ganar muchos seguidores desde que se lanzó al ruedo para las elecciones generales de 2013.

VIDEO | Dos candidatos y un empate técnico: cinco claves para entender las elecciones en Honduras. pic.twitter.com/OusKqxZFDY — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 2, 2025

Un cuarto intento de por medio

Nasralla, ingeniero civil, nació en Tegucigalpa el 30 de enero de 1953, y desde su adolescencia se fue metiendo en los medios de comunicación, hasta convertirse en un reconocido presentador de televisión en un programa deportivo que dirige desde hace más de cuatro décadas. Además, ha sido maestro de ceremonia de concursos de belleza y otros eventos sociales.

En la política asomó hacia 2011, cuando fundó el Partido Anticorrupción (PAC), con el que en 2013 buscó por primera vez ser presidente de Honduras, lo que más tarde repitió creando otro partido, el Salvador de Honduras (PSH), aduciendo que el primero se lo "robó" el expresidente Juan Orlando Hernández.

En su segundo intento, en 2017, también fracasó. En el tercero, en 2021, a última hora terminó sellando una alianza —solo en la fórmula presidencial— con el ahora gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), entonces encabezado por Xiomara Castro.

El objetivo era sacar del poder a la "narcodictadura" que, dice, presidió Juan Orlando Hernández (del partido de Asfura), quien en 2022 fue extraditado a EE.UU., donde fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, y para quien ahora Trump prometió un futuro indulto.

Con el triunfo de Xiomara Castro, Nasralla ascendió al poder como uno de los tres designados presidenciales (vicepresidente), cargó que ejerció hasta abril de 2024, cuando renunció por agrias confrontaciones con la mandataria y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

Tras salir del poder, se adhirió a un resquebrajado Partido Liberal, al que se ha propuesto llevar de nuevo al poder, después de 16 años en la llanura.

Nasralla centra su agenda en atraer inversión y generar empleo, combatir la corrupción, reducir la burocracia, modernizar infraestructuras y apoyar a los pequeños y medianos empresarios para aumentar la competitividad y crear empleo formal.

