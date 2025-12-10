"Momento crítico": El frágil consenso de Europa con Trump sobre Ucrania

Macron, Merz y Starmer apoyan la mediación de Trump, pero desconfían de un plan que podría sacrificar la seguridad europea

El canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky; y el de Francia, Emmanuel Macron.

Los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Alemania, Friedrich Merz, y Reino Unido, Keir Starmer, conversaron este miércoles, 10 de diciembre de 2025, con el presidente de Estados unidos, Donald Trump, para hablar de la mediación estadounidense en la guerra de Ucrania, y coincidieron en que es "un momento crítico" para la seguridad en la región euroatlántica.

RELACIONADAS Corea del Sur y Japón protestan ante China y Rusia por incursiones aéreas

Fuentes del Elíseo explicaron que los cuatro dirigentes debatieron sobre los últimos desarrollos de la mediación estadounidense y que respaldaron los esfuerzos de Trump para lograr "una paz robusta y duradera en Ucrania y poner fin a las matanzas".

Esa acción "intensiva" va a continuar en los próximos días, según las fuentes.

A ese respecto, este jueves se ha convocado una nueva reunión por vídeoconferencia de la Coalición de Voluntarios, de la que forman parte una treintena larga de países aliados de Kiev (en su inmensa mayoría europeos), para preparar garantías de seguridad para Ucrania para el caso de que alcanzara un acuerdo de paz o un alto el fuego con Rusia.

VIDEO | Putin advirtió a Europa este martes de que, si quiere guerra, Rusia está lista para combatir.



"No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos", dijo a la prensa local.



📹 KREMLIN pic.twitter.com/aqKmgdwfaP — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 3, 2025

Unas garantías de seguridad que incluirían una cobertura militar con el envío de tropas a territorio ucraniano por parte de algunos miembros de la Coalición de Voluntarios concebidas ante la evidencia de que Estados Unidos no está dispuesto a implicarse directamente.

La presidencia francesa subrayó que en la conversación telefónica de este miércoles, los cuatro mandatarios estuvieron de acuerdo en que el actual es "un momento crítico para Ucrania, para su pueblo y para la seguridad común de la región euroatlántica".

Desconfianza y ataques verbales

La relación entre los europeos y Estados Unidos es de gran tirantez en estos momentos porque los primeros sienten que Washington está presionando a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz, negociado en realidad con Moscú, en el que tendría que hacer muchas concesiones territoriales y en términos de seguridad.

Unión Europea revisa prohibición de autos a combustión por presión de países Leer más

Un plan que a la postre, según su interpretación, cuestionaría la seguridad de toda Europa y que no garantizaría una paz duradera.

RELACIONADAS Zelenski se reúne con el papa y prepara una respuesta al plan de EEUU para Ucrania

Esa desconfianza se ha agudizado con los ataques directos lanzados por Trump contra Europa en los últimos días, cuando les ha reprochado ser un grupo de países "en decadencia" liderados por dirigentes "débiles".

En respuesta a esas diatribas que se han multiplicado con ocasión de la publicación el viernes pasado de la nueva estrategia estadounidense, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró e la Asamblea Nacional que Europa debe "acelerar" en el camino hacia "la autonomía estratégica".

Para Barrot, la "clarificación" que ha hecho Estados Unidos pone en evidencia que Francia tenía razón al venir insistiendo a sus socios europeos desde que en 2017 Macron llegó al Elíseo en la necesidad de esa autonomía estratégica.

"Los pueblos europeos -subrayó el jefe de la diplomacia francesa- se niegan a que Europa se convierta en un continente vasallo y envejecido. Quieren que Europa se convierta en una potencia democrática que no deja a nadie decidir en su lugar".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!