Unión Europea revisa prohibición de autos a combustión por presión de países

Representantes de la Unión Europea se reúnen este miércoles 10 de diciembre para discutir diversos asuntos, entre ellos una ley que prohíbe la fabricación y venta de vehículos con motores de combustión interna en su territorio, a partir de 2035.

La medida, que fue aplaudida por muchos, generó la reacción de países como Italia y Alemania, que son grandes productores de autos y tienen importantes marcas en el sector, estuvieron levantando la voz en contra de esta ley.

Ahora se espera que sea suavizada, eliminando la prohibición, pero haciendo énfasis importante en el esfuerzo de fabricantes por mantenerse innovando sus tecnologías.

Uno de los factores que fue decisivo para esta medida fue el desarrollo de combustibles sintéticos y biocombustibles, que están proyectando una reducción en las emisiones en los próximos años. Incluso, los motores de Fórmula 1 funcionarán a partir del próximo año con este tipo de combustibles, buscando ser la plataforma en la que se acelere su desarrollo.

También, esta decisión impulsará el desarrollo de más modelos y motorizaciones híbridas e híbridas enchufables (PHEV), para reducir las emisiones, pues no se espera que la Unión Europea relaje sus estrictas medidas de control de emisiones contaminantes, así como las de consumo promedio de kilómetros por litro.

