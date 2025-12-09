Expreso
Omar García Harfuch
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (d), junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este martes, en México.EFE

México anuncia operaciones de seguridad con Guatemala tras incursión de grupo armado

La estrategia busca contener la violencia de grupos armados como el Cártel de Sinaloa, tras un año marcado por conflictos

El ejército de México anunció este martes, 9 de diciembre de 2025, un plan de operaciones en la frontera sur junto con Guatemala, luego de que un enfrentamiento entre militares guatemaltecos y un grupo armado mexicano dejara un muerto y un soldado herido.

La frontera entre los dos países se ha visto sacudida por acciones de delincuentes mexicanos e incluso en junio pasado las fuerzas armadas mexicanas cruzaron brevemente al país vecino durante un operativo contra el crimen organizado.

"Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del ejército mexicano en nuestro territorio y con personal de Guatemala", dijo el secretario de la Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, durante la habitual conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario añadió que estas operaciones comenzarán este martes y terminarán el jueves 11, aunque "si es necesario, se prolongarán el tiempo que se requiera".

Trevilla no otorgó más detalles sobre esas operaciones ni el número de elementos involucrados.

El secretario detalló que en la frontera entre México y Guatemala operan dos grupos criminales: "Uno perteneciente al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala".

Violencia transfronteriza

El ejército de Guatemala dijo el lunes que grupos armados ilegales entraron a territorio guatemalteco en poblados de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos.

Estos delincuentes realizaron disparos en contra de diferentes comunidades del área, y soldados guatemaltecos que realizaban recorridos de rutina respondieron, lo que "suscitó el enfrentamiento", explicó.

El 8 de junio, agentes del estado mexicano de Chiapas cruzaron la frontera hacia Guatemala, en un hecho que culminó con cuatro presuntos criminales muertos. La acción provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

En agosto de 2024, tras una inédita huida de campesinos mexicanos a Guatemala para protegerse de la violencia entre grupos narcos rivales, los dos países acordaron realizar operaciones conjuntas de seguridad en la frontera común.

En la actualidad, unos 100 mexicanos que huyeron en agosto pasado de la violencia del narcotráfico en su país están refugiados en una aldea de Guatemala, cerca de la frontera.

