Contrato CNT–HealthBird: Defensoría y Asamblea pueden intervenir por reserva 15 años

El control de la declaratoria de reserva de la información corresponde al defensor; tres abogados citan la Lotaip

César Córdova, defensor del Pueblo, debe hacer el control a la declaratoria de reserva, según la Lotaip.

Otras instancias podrían actuar frente a la decisión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) de declarar confidencial, durante un plazo de 15 años, el acuerdo comercial con HealthBird. Se trata de la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional.

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip) establece por qué motivos podría declararse reservada una información. “No basta con la intención de una autoridad. Lo que se hizo en el caso de HealthBird es un acto arbitrario”, opina Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Anticipa que no descarta activar un mecanismo legal para “evidenciar la arbitrariedad cometida al violar el derecho al acceso a la información pública”.

El control de lo que ocurre con esta declaratoria de reserva le corresponde a la Defensoría del Pueblo, anota Alarcón. En el artículo 12 de la Lotaip se señala que es el órgano rector en materia de transparencia y acceso a la información pública, encargado de la promoción y vigilancia de las garantías.

Opacidad con HealthBird y contratos de telefonía móvil

Al abogado Juan Carlos Solines, quien trabajó en EE. UU. en una empresa que proveía de tecnología al sector salud, le parece muy forzado lo que hace CNT, porque la Lotaip es muy específica en cuanto a qué se puede declarar en reserva.

En el artículo 15 se precisa que de forma excepcional se declararán reservados documentos y más información de defensa nacional, militar, inteligencia, ubicación de material bélico, fondos destinados para defensa.

“Realmente un contrato de carácter público como este (con HealthBird) y el de la concesión de telefonía móvil, marcados por una opacidad terrible, no deberían ser declarados reservados. No sabemos bajo qué parámetros se decidió hacerlo. Puede haber exceso o abuso, porque la declaratoria de reserva se establece que es excepcional. Lo normal debería ser que estos contratos sean de acceso público, con gobierno abierto”, argumenta.

Esto dijo Xavier Zavala Egas

En entrevista con EXPRESO, Xavier Zavala Egas, decano de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, recuerda que a los 10 días de la declaratoria de reserva, el sujeto a cargo de la misma debía enviar la resolución a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional.

¿CNT EP ha cumplido con el proceso para declarar una información reservada?

En esa línea, Solines apunta que en este caso tendría que verificarse que se haya cumplido con el procedimiento para la clasificación de la información como reservada. “La autoridad a cargo debía elaborar una motivación y remitirla a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea”.

Le preocupa que esta declaratoria de confidencialidad se produjo en medio de cuestionamientos al proceso de contratación. “Se habla de una empresa fantasma, que iba a proveer de un servicio al Estado en un campo sensible, la salud”.

Y añade que según su experiencia, en una empresa que proveía de tecnología al sector salud de Latinoamérica, se exigía un historial de experiencia y carta de presentación de proyectos. HealthBird “no tenía experiencia previa, no existía una dirección física”.

"El uso de recursos públicos no puede ser confidencial": Efrén Guerrero

Para el abogado Efrén Guerrero, el problema de fondo es que los contratos de salud no son reservados. Cita la Lotaip para señalar que sobre procesos precontractuales, contractuales, adjudicación, monto, informes y plazos, no existe reserva automática. Sí para datos personales sensibles, como información de seguridad nacional o historias clínicas o bioterrorismo. Pero la declaratoria debe motivarse.

“En derecho público, el uso de recursos nunca es confidencial. La falta de datos es un indicador clásico de riesgo. Existe el inicio de un proceso de contratación, proformas y autorizaciones, para usar hasta $37,7 millones a través de CNT, con HeathBird como subcontratista”, destaca.

La starup no estaba registrada ante la Superintendencia de Bancos

Ayer, Viviana Veloz, legisladora de la RC, afirmó que “HealthBird es una empresa fantasma. No solo operaba en una dirección falsa, sino que tampoco estaba registrada en la Superintendencia de Datos”. Y criticó que pretendiera manejar datos sensibles de pacientes.

La empresa HealthBird, involucrada en el escándalo del IESS, no solo operaba en una dirección falsa, sino que tampoco está registrada en la Superintendencia de Datos. ¡Esto es un caso claro de empresa fantasma! ¿Cómo es posible que el gobierno pretendiera contratar con una… pic.twitter.com/eeEc9rAsBV — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) December 15, 2025

Sobre el plazo de la declaratoria de confidencialidad

Aunque el tiempo no es el problema de fondo, CNT EP usó el plazo máximo para clasificar como confidencial el contrato con HealthBird.

El presidente de la Asamblea, el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Datos guardan silencio

EXPRESO envió un pedido de entrevista al presidente del Legislativo, Niels Olsen, a través de su correo institucional, ya que el secretario de Comunicación no contesta. Al cierre de la edición, Olsen no ha respondido a este Diario.

Este Diario envió un pedido formal al defensor del Pueblo, César Córdova, para que se pronuncie respecto al cumplimiento del artículo 17, que le otorga 10 días a CNT, luego de emitir la declaratoria de reserva, para informarle a él y a la Asamblea. No ha contestado.

Fabrizio Peralta no ha comentado al respecto. EXPRESO también envió un pedido de información a un e-mail institucional. Su intendente, Luis Enríquez, le dijo a Viviana Veloz, por escrito, que HealthBird no está registrada en su base.

