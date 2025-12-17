Correísmo quiere que el Pleno levante confidencialidad del acuerdo con Healthbird

oficialismo reaccionó para defender entrega de 111.000 dólares a la empresa norteamericana por la utilización de un software

El bloque correísta anunció la presentación de una acción de acceso a la información por el caso Healthbird.

El correísmo busca que el caso Healthbird llegue al Pleno de la Asamblea Nacional. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, anunció que presentará una solicitud para que, con los votos de la mayoría, se pida el levantamiento de la confidencialidad del acuerdo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Healthbird. Todo esto en el marco del servicio que se preveía para el IESS.

"Como quisieron manipular y brindarse entre ellos, declararon que era confidencial este acuerdo comercial entre CNT y Healthbird. Supuestamente nadie podrá tener acceso en 15 años", señaló Veloz. Sobre esto, la legisladora del correísmo afirmó que el Legislativo tiene la facultad de levantar esa confidencialidad. Recordó que "actos jurídicos similares" ya han sido tratados anteriormente en la Asamblea.

Una acción de acceso a la información

Sin embargo, las acciones sobre el tema no quedarán ahí. Veloz indicó que su bancada también presentará una acción de acceso a la información, con la finalidad de que un juez obligue a las entidades involucradas a entregar la documentación correspondiente.

Para una investigación realizada por el bloque correísta, se solicitó la información necesaria a organismos como CNT y el IESS. No obstante, según Veloz, no han recibido respuesta. Una de las entidades que sí contestó fue la Superintendencia de Compañías.

"Pretendían rifarse recursos con una empresa fantasma", dijo Veloz.

Con base en la información enviada por la Superintendencia de Compañías, la asambleísta aseguró que Healthbird no existe como empresa, ya que no tendría un domicilio real en Ecuador. "Es más grave porque la Superintendencia de Protección de Datos informa que no existe ningún registro de la mencionada empresa", añadió.

"Que pidan nomás", dice asambleísta de ADN

Tras el anuncio de la bancada correísta, el legislador Andrés Castillo reaccionó a la solicitud. "Todo se puede pedir. Que pidan nomás", señaló.

El asambleísta también manifestó que en el correísmo son hábiles para "el show mediático". Agregó que su bancada está trabajando para mejorar las condiciones del sistema de salud. "Eso implica que podamos tener sistemas informáticos que transparenten el agendamiento de citas y hagan el control de inventarios", sostuvo.

El asambleísta de ADN Andrés Castillo se pronunció sobre el pedido del correísmo. Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Castillo, legislador de ADN, también se refirió al pago realizado en el marco del acuerdo comercial. "En el tema Healthbird no hay contrato ni erogación. Hay un pago de 111.000 dólares para la utilización de un software para el agendamiento de citas. Eso ya está en manos del Ecuador y está funcionando. Hay una contraprestación", señaló.

