Asamblea suspende sesión para conocer informe para debate de Ley de Repetición

Según la agenda parlamentaria, en la sesión de las 10:00, el Pleno Legislativo trataría esta iniciativa. No fue así

La Asamblea Nacional no conoció el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición.

Para la sesión de las 10:00, el Pleno de la Asamblea Nacional tenía previsto conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Aunque esta es una iniciativa promulgada por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), este tema no se trató.

Este era el tercer punto del día, de acuerdo con la agenda parlamentaria. Antes de que los asambleístas inicien el debate del informe, Mishel Mancheno, vicepresidenta del Legislativo, a las 14:20, manifestó que "se suspende la sesión”, sin indicar hasta cuándo. Ella estaba en como presidenta encargada, ante la ausencia de Niels Olsen, titular del organismo.

¿Qué trató la Asamblea?

Esto fue determinado, segundos después de que el legislador oficialista y presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, Juan José Reyes, solicitara la suspensión del punto de orden, “con la finalidad de analizar la incorporación de los cambios sugeridos en el Pleno”. La Asamblea estaba tratando el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación.

La sesión de la Asamblea Nacional empezó tarde. Aunque estaba previsto que iniciara a las 10:00, esta empezó con 55 minutos de retraso. Además, se aprobó tres pedidos de cambios del orden del día que fueron tratados antes de los puntos determinados, de acuerdo con la agenda socializada en las plataformas sociales del Legislativo.

El primer cambio del orden del día fue propuesto por la asambleísta oficialista Diana Jácome para aprobar un exhorto a las fuerzas políticas para respaldar las reformas legales y constitucionales, enfocadas en combatir la delincuencia organizada. El segundo, por Inés Mancheno para exponer a la comunidad internacional y al cuerpo diplomático los factores transnacionales que agravaron la crisis de seguridad en Ecuador.

El último cambio fue propuesto por el asambleísta Edmundo Cerda. Él propuso tratar el proyecto de resolución que busca complementar el accionar del sistema de justicia desde la Asamblea Nacional del Ecuador, visibilizando responsabilidades políticas y afectaciones ambientales en la Amazonía.

Sin embargo, el Pleno solo se trató el cambio del día propuesto por Jácome. Así también el segundo punto del orden del día, la Ley del Deporte, que después fue suspendido por Reyes.

Informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Repetición

De acuerdo con lo que ha propuesto la bancada oficialista, esta normativa busca que los pagos que el Estado deba hacer tras fallos judiciales internacionales o nacionales, estos sean asumidos por los servidores o exservidores públicos que son responsables por el perjuicio fiscal. Este derecho está establecido en la Constitución.

Se desconoce cuándo se reanudará la sesión. Sin embargo, los asambleístas se irán de vacaciones desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026.

