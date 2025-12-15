Asamblea conocerá informe de Ley de Repetición tras fallo arbitral por caso Chevron

ADN impulsa norma para recuperar pagos millonarios por el Estado y responsabilizar a funcionarios por perjuicios al Estado

El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el martes 16 de diciembre para discutir el primer informe para primer debate del proyecto de la Ley de Repetición.

Los pasos hacia la discusión sobre la creación de la Ley de Repetición avanzan. El martes 16 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional conocerá el informe para primer debate del proyecto de esta normativa.

Motivaciones para esta ley

Para esto, los 151 asambleístas fueron convocados a las 10:00, en el Pleno Legislativo. Hace cinco días, el 10 de diciembre, Xavier Ordóñez, asambleísta del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), planteó la necesidad de que en la Asamblea se trate esta normativa, ya que el Estado está obligado a pagar alrededor de $ 220 millones a la empresa petrolera Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company.

Eso, de acuerdo con un fallo dictado por un tribunal arbitral de La Haya, en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Chevron acusó al Estado ecuatoriano de permitir y validar una sentencia “fraudulenta” en su contra, lo que violaba el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con EE. UU.

De acuerdo con información emitida por la Procuraduría General del Estado, los demandantes solicitaban el pago de más de $ 3.350 millones. Sin embargo, ante los argumentos que el Estado ecuatoriano presentó, el Tribunal determinó que el pago sea de $ 220’806.941,94.

Objetivo de esta normativa

La Ley de Repetición busca que, Ecuador mediante la ejecución de un juicio de repetición, un mecanismo por el cual el Estado, luego de pagar estos montos, pueda recuperar ese dinero pagado. Es decir, los servidores o exservidores públicos que son responsables por el perjuicio fiscal deberán asumir la responsabilidad del monto cancelado con su patrimonio, a través del establecimiento de la responsabilidad civil patrimonial.

De esa forma, el Estado recuperaría los gastos cancelados, debido a las acciones u omisiones cometidas por los funcionarios públicos. En el artículo 11 de la Constitución del Ecuador señala que:

“El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

Ante este contexto, los legisladores de ADN buscan que este derecho cuente con una ley y un reglamento. En la Asamblea constan dos proyectos, uno presentado por la legisladora oficialista Camila León y otro por la Procuraduría General del Estado.

Caso Chevron

El caso Chevron se originó por las operaciones de Texaco en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1992. En 2011, la justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar una millonaria indemnización por daños ambientales.

Luego, la empresa denunció fraude. En 2018, un tribunal arbitral en La Haya determinó que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos. Como consecuencia, ahora, el Estado ecuatoriano fue obligado a pagar cerca de USD 220 millones.

