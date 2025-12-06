Vicko Villacís: “Debemos unirnos para pelear contra la falta de educación”

El burgomaestre conversó sobre el I Simposio Internacional de Historia en Esmeraldas y su postura frente a la disputa en RC

El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, espera que la Revolución Ciudadana comprenda que las elecciones internas son entre miembros "de una familia".

El alcalde de la cabecera cantonal de la provincia de Esmeraldas, Vicko Villacís, conversó con EXPRESO acerca de las necesidades que tiene la ciudad, así como su postura frente a las disputas internas en su movimiento político, Revolución Ciudadana (RC).

Hoja de vida. Alcalde del cantón Esmeraldas. Fue designado como el ‘Alcalde del Año 2024’ durante la VIII Cumbre Iberoamericana de Marketing, Comunicación Política y Gobernanza. Es militante del movimiento político Revolución Ciudadana. Es abogado, graduado de la Universidad Metropolitana de Quito. También tiene un magíster en Administración de Empresas, por la Universidad de Quebec, de Montreal (Canadá).

.- La próxima semana se va a realizar el Primer Simposio Internacional de Historia en Esmeraldas. ¿Qué temas va a tratar este evento?

- La idea de este simposio es decir verdades que no se han dicho, verdades ocultas, como (que la independencia de Esmeraldas fue) un 5 de agosto de 1820, antes que el 9 de octubre de 1820 (día que se independizó Guayaquil), antes que la independencia de Cuenca. Pero a Esmeraldas no se le reconoció el día nacional. No estamos peleando con Guayaquil ni con Cuenca; estamos diciendo que nosotros tuvimos el primer grito y que debemos ser reconocidos de la misma forma que ellos.

- ¿No es lo mismo un feriado local que uno nacional para ustedes?

- La Sierra es nuestro cliente número uno; pero (si) la gente quiere ir a la fiesta, no tiene un feriado, y se matizaría de una forma diferente esa festividad porque estamos tratando de bajar los índices de inseguridad. Estamos trabajando muy fuerte en posicionar a la ciudad de una manera diferente, distinta.

No hemos tenido el gusto, ya en dos años, de conversar con el Gobierno para que se revisen las asignaciones.

- ¿Qué problemas tiene la ciudad que se deben resolver y no han sido tocados por parte del Gobierno Nacional?

- Tenemos un puente que comunica con Nariño (Colombia) y que no hemos podido abrirlo formalmente, poner migración, aduana, formalizar ese paso, regular ese paso. En el lado de Colombia están listas todas las instalaciones. Hemos hecho tres mesas binacionales. A todos los alcaldes de (la provincia de) Esmeraldas nos interesa que entren, porque por ahí ingresan los buses, que traen estudiantes. Nosotros (también lo) potenciaríamos trabajando con el Ministerio de Turismo. Pero hasta la fecha he podido sentarme con el Gobierno como tal.

- ¿Por qué? ¿No ha habido voluntad política?

- Yo no creo que sea voluntad política. No hay interés hacia Esmeraldas, porque cuando queremos sacar un país adelante, me siento con la bandera política que sea. Todos deberíamos unirnos para pelear ante la falta de educación y de seguridad. Todo el país debería estar unido para eso y dejar la política de lado. Yo creo que por eso es que la política me cae mal.

- Pero usted está metido en ello.

- Yo no soy político, a mí me caen mal los políticos. Yo genero ejercicio de política de servicio, no electoral. El odio, el rencor, es política electoral y se transcribe en las esquinas que nos separan a los ecuatorianos. La pregunta del millón: ¿el país ha cambiado?

- ¿Ha cambiado?

- Nos deben cinco meses como Municipio.

- ¿A cuánto asciende la deuda para Esmeraldas?

- A 8 millones de dólares. Tengo entendido que nos pusieron dos meses en bono, y a un Municipio que se convirtió en el más peligroso de Latinoamérica no puedo pagarle con bonos, no puedo tenerlo atrasado. Nosotros con ese dinero invertimos en canchas y eso es redireccionar la energía de los jóvenes. Invertimos en arte, en las escuelas de arte, cultura, deporte y (ahora) no lo podemos hacer.

- ¿Cree que la pugna que hay actualmente dentro de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) afecta los intereses de cada uno de los municipios para pedir las asignaciones correspondientes?

- En AME hay una coterránea ahora en eso, pero se está moviendo por intereses muy lejanos a lo que busca la Municipalidad. Yo creo que deberíamos pedirle que haga el exhorto al Gobierno, que se ponga al día.

La estructura de Revolución Ciudadana tendrá que hacer su depuración y convertirse en una fuerte.

- Se viene la convención nacional de Revolución Ciudadana para mediados del próximo mes. Hay diferentes disputas entre diferentes líderes. ¿Cuál es su postura frente a las declaraciones de ellos?

- Nosotros nos sumamos a lo que diga el movimiento. Esmeraldas no es la que decide y lo que creo es que va a tener un feliz término.

- ¿Cuál es su postura?

- El proyecto político se maneja de una forma política. Cada persona tiene su punto de vista, creo que es respetable; pero por eso somos políticos, porque tenemos diferentes visiones.

- ¿Qué idea apoya usted?

- La idea que apoyo es que el movimiento se tiene que unir y avanzar, y de ahí tendrán que sacar a los líderes que tengan que salir. No se puede tapar una estrella o la luna o el sol con un dedo.

- ¿Está a favor de las declaraciones de la presidenta Luisa González?

- Yo creo que es de respeto para cada una de las posiciones, pero no vas a encontrar en mí una pelea, porque es algo interno.

- ¿A quién usted postularía como candidato?

- A nadie, porque Esmeraldas no define eso.

- ¿Cree que González debe reelegirse?

- Te estoy diciendo que eso de ahí tiene que...

- Pero su postura.

- Mi postura es de unión.

- ¿Pero usted cree que deba postularse para la reelección?

- Puede ser ella, puede ser Marcela (Aguiñaga, prefecta del Guayas). Es algo interno, te digo (que) es familiar. El problema es que esa estructura pelee con una estructura que piensa diferente y por pensar diferente no se le dé oportunidades. Pero que tú me digas a mí que (el que va) es Juan, Pedro, José, mi hermano, que vaya mi hermano... Ahorita me concentro en Esmeraldas, para eso me eligieron.

