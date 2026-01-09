Lista de presos políticos liberados hoy en Caracas: Enrique Márquez ya en casa

Fue candidato en las elecciones de 2024 en las que Nicolás Maduro fue reelegido entre denuncias de fraude

Foto cortesía de la familia Márquez muestra al ex candidato presidencialEnrique Márquez (derecha) abrazando a su esposa, Sonia Lugo, después de su liberación en Caracas el 8 de enero de 2026.

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez quedó en libertad la noche del jueves 8 de enero de 2026, como parte de la ola de excarcelaciones que anunció el gobierno interino bajo presión de Estados Unidos.

La coalición Mesa de la Unidad informó en X la salida de prisión de Márquez y del dirigente Biagio Pilieri, un cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

"Ya terminó todo", dijo Márquez a su esposa en un barrio de Caracas adonde fue trasladado por policías junto a Pilieri, según un video de un periodista local que los acompañó.

La activista Rocío San Miguel y otros cuatro españoles salieron en libertad más temprano y partieron a España. San Miguel tiene doble nacionalidad.

"Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de TODOS los presos políticos", escribió la Unidad, que tiene hasta ahora confirmación de estos siete liberados.

El gobierno de la presidente interina Delcy Rodríguez defiende esta medida como un gesto de "convivencia pacífica". Pero la Casa Blanca insiste en que forma parte de la influencia de Donald Trump en Venezuela tras bombardear el país para capturar al mandatario depuesto Nicolás Maduro.

VIDEO | El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la "liberación" de "un número importante" de presos. pic.twitter.com/dTIt0LLp5p — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 8, 2026

El porqué fue detenido

Márquez fue candidato en las elecciones de 2024 en la que Maduro fue reelegido entre denuncias de fraude.

Su postulación fue vista como una alternativa a una eventual inhabilitación del candidato de Machado, Edmundo González Urrutia, que aún reclama la victoria.

Se encontraban recluidos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma.

Tras el arresto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el excandidato habría propuesto celebrar un acto de investidura del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en una embajada venezolana en el exterior.

