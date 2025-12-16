Bancada ADN critica a la RC por oponerse a reformas de seguridad en la Asamblea

Según ADN, La RC habría votado en contra de iniciativas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado

ADN emitió un comunicado en el que cuestiona la posición de la Revolución Ciudadana frente al reciente debate sobre las reformas en materia de seguridad y justicia.

La bancada legislativa de Acción Democrática Nacional (ADN) emitió un comunicado en el que cuestiona la posición de la Revolución Ciudadana (RC) frente al reciente debate sobre las reformas en materia de seguridad y justicia.

Según el pronunciamiento, la RC habría votado en contra de iniciativas orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y a modificar el trato constitucional hacia las personas privadas de libertad.

En el documento, ADN afirma que la RC “se opone a que los privados de libertad dejen de ser un grupo prioritario en la Constitución”, y sostiene que el bloque legislativo adversario habría rechazado medidas consideradas por ADN como necesarias para mejorar la seguridad, robustecer el sistema judicial y hacer frente con mayor firmeza a la violencia y al crimen organizado.

Una disputa en temas de seguridad

El comunicado también señala que, en un contexto nacional marcado por la preocupación pública frente a la violencia, la corrupción y la impunidad, la postura de la RC representaría —según ADN— un alineamiento contrario a los esfuerzos por reforzar la seguridad ciudadana.

La bancada oficialista critica que dicho bloque “decidió colocarse del lado de los delincuentes”, una afirmación que forma parte del discurso político dentro de la Asamblea, aunque no cuenta con verificación independiente dentro del documento.

Pese a las diferencias legislativas, ADN afirma que continuará impulsando las reformas de seguridad que considera necesarias para priorizar los derechos de los ecuatorianos por encima de los de los criminales.

🟣COMUNICADO🟣



La RC vuelve a apoyar a los delincuentes.



Hoy votaron en contra de eliminar privilegios a los PPL y se opusieron a acciones firmes en contra de la inseguridad.



Mientras el país exige orden y justicia, ellos protegen a los delincuentes y dan la espalda a las… pic.twitter.com/NqNGJskhhq — Bancada ADN (@BancadaADN) December 16, 2025

El comunicado sostiene que ninguna persona privada de libertad debería tener privilegios dentro del sistema constitucional y que las reformas propuestas buscan evitar escenarios de impunidad. El pronunciamiento concluye acusando a la Revolución Ciudadana de “dar la espalda a las víctimas” y de no respaldar las iniciativas que, según ADN, buscan garantizar justicia y seguridad en el país.

