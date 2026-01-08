Petro volvió a hablar de Ecuador: esto dijo tras sostener una llamada con Trump

El mandatario relató hechos de narcotráfico, tensión regional y una llamada clave que reactivó el diálogo directo

Gustavo Petro se refiere a la situación en Ecuador y a la relación con Estados Unidos durante un discurso sobre seguridad y soberanía.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse a Ecuador y a Estados Unidos en un discurso cargado de episodios personales y políticos. Lo hizo durante el evento “Colombia ¡por la soberanía y la democracia!”, horas después de sostener una llamada telefónica con Donald Trump, según él, la primera desde que el republicano asumió la Presidencia.

Petro conectó hechos de narcotráfico, violencia transfronteriza y desinformación internacional para explicar el actual clima regional. En su relato, Ecuador aparece como escenario clave del desplazamiento de rutas criminales y como ejemplo de cómo, en sus palabras, “engañaron a Trump”.

Petro y Ecuador: violencia, narco y fronteras en tensión

El mandatario aseguró que estructuras criminales que antes operaban en Colombia se movieron hacia el Pacífico ecuatoriano. “¿Por qué ha sido tan efectiva nuestra lucha? Nuestros controles se fueron a exportar ya no tanto por Colombia sino por Ecuador Pacífico”, afirmó ante el público.

En ese contexto mencionó el asesinato de alias el Boyaco, a quien señaló como alguien que planeaba un ataque contra el avión presidencial. Según Petro, fue asesinado por sus propios socios “pasando ahí en el retén de Colombia en Ecuador, en tierra ya ecuatoriana”.

“Trump no es bobo”: el mensaje directo del presidente

Petro afirmó que parte de su intervención buscaba mostrar cómo se habría desinformado al presidente estadounidense. “Trump no es bobo. Podemos decir otras cosas, pero Trump no es bobo”, dijo, aludiendo a versiones que circularon sobre Colombia y la región.

También criticó las amenazas entre gobiernos, que calificó de ilegales según las normas de Naciones Unidas. Recordó que esas reglas se crearon, en parte, con protagonismo de Estados Unidos, y cuestionó que luego se rompan en la práctica diplomática.

Venezuela, Chávez y una historia personal de quiebres

El presidente colombiano hizo un largo recuento de su relación con Hugo Chávez y del quiebre posterior con el gobierno venezolano. Relató que, tras la muerte de Chávez, no fue invitado al sepelio y que incluso se le impidió el ingreso a la capilla.

“Sentí apenas el viento y la violencia de unas puertas pesadísimas”, narró. Petro afirmó que desde entonces se distanció de ese gobierno porque él iba “por la línea de la paz”, una postura que dijo haber defendido durante años en Colombia.

Rumores de un barco y alerta en el Caribe colombiano

Petro reveló que recientemente circuló en la prensa un rumor sobre un barco de Estados Unidos en aguas colombianas. Contó que estaba en el mar cuando se enteró y que la información generó una alerta innecesaria en el país.

Luego aclaró que se trataba de una embarcación que salía de Venezuela y pasó por aguas colombianas. “Mi orden fue tomar el barco, no disparar antes para saber quiénes estaban ahí y por qué”, explicó, aunque finalmente no fue interceptado.

La llamada con Trump que cambió el tono

En medio de una disputa verbal en redes sociales, Petro confirmó que habló por teléfono con Trump durante más de una hora. “Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente”, señaló, destacando que la conversación permitió restablecer la comunicación directa.

Uno de sus principales pedidos fue reactivar el diálogo entre cancillerías y presidentes. “Si no se dialoga, hay guerra”, dijo, recordando lecciones históricas de Colombia y defendiendo la comunicación como base para evitar conflictos.

Narcotráfico y acusaciones directas en la conversación

Petro contó que abordó dos temas centrales con Trump: Venezuela y narcotráfico. En ese punto, defendió su trayectoria y lanzó una afirmación contundente. “¿Por qué se me sindica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos?”, cuestionó.

Además, aseguró que “muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de La Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico”. Con esa frase cerró una intervención que mezcló denuncia, memoria personal y geopolítica regional.

