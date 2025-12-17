Dónde ver EN VIVO PSG vs. Flamengo: final de la Copa Intercontinental

Duelo de jugadores ecuatorianos entre el PSG de Willian Pacho y el Flamengo de Gonzalo Plata por el título intercontinental

PSG, campeón de Europa, y Flamengo, monarca de Sudamérica, se enfrentan este miércoles 17 de diciembre, desde las 12:00 (de Ecuador), en la final de la Copa Intercontinental en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan de Qatar.

El partido tendrá a dos jugadores ecuatorianos enfrentados por el título. En el PSG destaca Willian Pacho, flamante integrante del once ideal de The Best; y Gonzalo Plata, una de las principales cartas ofensivas del Flamengo.

Para los franceses sería la primera vez que alzaran el peculiar trofeo, tras haber conquistado su primera Champions League, mientras que los brasileños ya lo ganaron en 1981 tras derrotar en la final al Liverpool.

Pese a que el PSG no encuentra la misma solvencia que le hizo imparable la pasada campaña, los de Luis Enrique tienen marcado en rojo la final que se disputará en Qatar, el país de sus propietarios, y que constituye una puerta hacia la gloria.

El técnico español aspira a convertirse en el tercero de la historia, tras Pep Guardiola en 2009 y Hasi Flick en 2020, en sumar seis títulos, sinónimo de haber firmado un equipo que marca una era. No hay confianza en la mente del DT español, que sabe de las fortalezas del rival, con una carta de presentación impresionante tras haber ganado el campeonato nacional y la Copa Libertadores.

El Flamengo, dirigido por Felipe Luis, accedió a la final tras derrotar al Cruz Azul mexicano y al Pyramids egipcio, sabe que puede dar la sorpresa al PSG, que llegó de forma directa a la disputa de la corona.

Gonzalo Plata será titular en el ataque del Flamengo. NOUSHAD THEKKAYIL / EFE

Cuenta en sus filas con elementos con experiencia en equipos de Europa como Samuel Lino y Saul Ñiguez (Atlético de Madrid), Danilo y Alex Sandro (Juventus) o Jorguinho (Arsenal), que se suman a talentos sudamericanos como Plata o el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Datos claves del partido

Fecha: Miércoles 17 de diciembre

Hora: 12:00 (de Ecuador)

Estadio: Ahmad Bin Ali de Al Rayyan

Transmite: DSports, DGO y FIFA+

Sigue en vivo PSG vs. Flamengo

