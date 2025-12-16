El Trofeo de la Copa del Mundo 2026 pasará por Ecuador

La FIFA anunció ya un tour del trofeo alrededor del mundo en el año 2026

El icónico Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA visitará Ecuador durante 2026, en el contexto de la gira global organizada por FIFA y una reconocida marca de gaseosas para promocionar el Mundial que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

El tour, que marcará su sexta edición y el vigésimo aniversario de esta iniciativa, iniciará el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y recorrerá 30 asociaciones miembros de la FIFA en más de 75 paradas a lo largo de 150 días. Ecuador será uno de los países seleccionados para recibir el trofeo de oro macizo de 6,175 kilogramos.

Aunque aún no se han anunciado las fechas exactas ni las ciudades específicas de la visita en Ecuador, se espera que incluya eventos públicos similares a los de 2022 (previo al Mundial de Qatar), cuando el trofeo fue exhibido en Quito y Cumbayá, con recepción en el Palacio de Carondelet. Dicho esto, cabe mencionar que la selección ecuatoriana, ya clasificada al Mundial 2026, está ubicada en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Es la tercera vez que la Copa del Mundo visitará Ecuador

Lúcio carga el trofeo de la Copa del Mundo, en su visita a la Presidencia del Ecuador en el año 2022. RENÉ FRAGA

La visita más reciente ocurrió en 2022, previo al Mundial de Qatar. El trofeo llegó a Quito el 31 de octubre y fue exhibido públicamente el 1 de noviembre en el Quórum del Paseo San Francisco, en Cumbayá. Ese día, más de 12.000 personas asistieron al evento, donde pudieron fotografiarse con el premio. Además, fue recibido con protocolo oficial en el Palacio de Carondelet por el entonces presidente Guillermo Lasso.

Anteriormente, en 2014, antes del Mundial de Brasil, el trofeo realizó una gira por Sudamérica y llegó a Ecuador en enero. Fue exhibido en un centro de convenciones en Cumbayá, cerca de Quito, durante varios días, tras pasar por países como Chile, Argentina y Perú.

Registros históricos también indican una visita en 2006, previo al Mundial de Alemania, cuando Ecuador participó por segunda vez consecutiva. En esa ocasión, el trofeo estuvo en Quito, contribuyendo a la promoción de la participación ecuatoriana que culminó con el avance a octavos de final, la mejor actuación de la selección hasta la fecha.

