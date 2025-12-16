Jadir Quiñónez: El boxeador que tumba también árboles

El tricolor peleará en Estados Unidos con un invicto de 8 peleas. Desde los 14 años se dedica a talar árboles en Esmeraldas

El púgil esmeraldeño Jadir Quiñónez, durante una de las sesiones de práctica. Con 23 años de edad, busca hacerse espacio en el profesionalismo.

El deportista ecuatoriano Jadir Quiñónez convive entre árboles y sus rivales en el boxeo. A los primeros los tumba con las motosierras y a los segundos con los guantes, pues ambos trabajos son su sustento y vida.

Desde los 14 años, el esmeraldeño tala troncos en su natal San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde nació hace 23, y gracias a cuyo oficio mantiene a su familia, integrada por su madre Dolis Valencia, su esposa, Andrea Vernaza, y sus tres niños.

“Por mi trabajo es que he sobrevivido y llegado hasta el nivel que estoy... por él hago un dinerito para cualquier cosita que necesite como comprar mis zapatos o guantes, todo eso para mí es un orgullo”, dice Jadir emocionado.

El oficio lo hace fuerte

La jornada laboral del púgil de la categoría welter (hasta 66.7 kg) comienza desde las 05:00; desayuna y, juntamente con los compañeros del aserradero, toman canoas y se internan en los matorrales hasta las 16:00, cuando regresa para empezar sus entrenamientos, que duran cerca de dos horas.

A diferencia de lo que muchos puedan pensar, Quiñónez no practica en un gimnasio como la mayoría de sus colegas, sino en la casa del técnico Luis ‘El Tigre’ Castillo, quien apenas tiene un saco en el patio de su modesta vivienda.

“Aún con un saco de práctica, hemos ganado a rivales importantes como Edwin ‘Sobrenatural’ Bennet o a Cristian ‘Semental’ Terán, entre otros”, confesó Castillo, quien está encargado de la preparación deportiva de El Leñador, desde 2018.

En solitario y en silencio, entrenador y boxeador han logrado 8 victorias en el mismo número de combates desde su debut el 29 de junio de 2024; ahora planifican la pelea del deportista en Estados Unidos.

Quiñónez inicia desde las 05:00 su actividad como leñador en San Lorenzo. CORTESÍA

Visa por un sueño

La oportunidad de salir a combatir en el exterior fue tras el resultado de su última victoria por KO sobre José ‘Feroz’ Angulo, en la cartelera denominada Quorum Fight Night XI, donde el promotor Leonardo Farías lo invitó a pelear en Estados Unidos.

“La noticia fue una sorpresa para mí y mi entrenador, pero me alegré mucho; igualmente el profe también. Lo tomamos con mucha emoción y responsabilidad... vamos a darlo todo”, enfatizó el peleador, quien tiene como referentes a Mike Tyson y Erick Bone, este último púgil nacional a quien algún día quisiera enfrentar.

Los objetivos de Castillo y Quiñónez, quien empezó en el boxeo a los 18 años, es llegar a ser campeón del mundo en la categoría welter y con ello otorgarle un mejor futuro a sus familias. Hasta que eso pase seguirá entrenando entre carencias.

“No tenemos los implementos adecuados (en San Lorenzo); solo contamos con un par de manoplas, un juego de guantes y un saco. Aún así hemos vencido a boxeadores que entrenan con todo, cuando nosotros solo tenemos implementos de barrio”, culminó Castillo.

