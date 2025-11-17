Expreso
Erick Bone
El festejo de Erick Bone tras derrotar a Luis Fernando Flores.CORTESÍA

Erick Bone estira el invicto en Ecuador a 12 años

El boxeador ecuatoriano se impuso este sábado en la velada
denominada Quorum Fight Night XII al peruano Luis Flores.

La última vez que el boxeador ecuatoriano Erick Bone perdió una pelea en Ecuador fue en 2013. 12 años después mantuvo ese invicto ante el peruano Luis Fernando Flores durante la pelea estelar del Quorum Fight Night XII.

El manabita, de 36 años, y el peleador peruano protagonizaron el combate más esperado de la velada, cumplida en el cuadrilátero del Quorum Paseo San Francisco, en Cumbayá, y que tuvo 10 peleas profesionales y el mismo número de amateurs.

Bone, que cuenta con una trayectoria de casi 20 años, hizo valer su experiencia, habilidad y localía para imponerse por KO técnico en el segundo round ante un púgil inca que resistió cuanto pudo y que trató de seguir, pero fue imposible.

La pelea, prevista para 10 asaltos en la categoría welter (147 libras), terminó antes de tiempo y permitió a Bone completar 26 combates en territorio ecuatoriano y tan solo una derrota, ante el panameño Alberto Mosquera en el año 2013.

Lo que viene

El púgil tricolor se mostró contento por sumar una victoria más con el respaldo de su público.

Ahora el manabita, que es entrenado por el exboxeador Beber Espinoza, seguirá con su carrera aferrado a tener una última oportunidad para pelear por el título mundial en el peso welter. 

