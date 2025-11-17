Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Gonzalo Valle y Hernán Galíndez arqueros de Ecuador.
Gonzalo Valle y Hernán Galíndez arqueros de Ecuador.Cortesía FEF

Hernán Galíndez revela autocrítica en la Tri antes de enfrentar a Nueva Zelanda

Ecuador vs Nueva Zelanda: lo que reconoció Galíndez antes del amistoso

En Nueva Jersey, donde el viento frío golpea igual que las críticas, Hernán Galíndez volvió a mostrar su rol de líder dentro y fuera de la cancha. El arquero de la Selección de Ecuador habló con claridad sobre el duelo ante Nueva Zelanda y las voces que cuestionan a la Tri. 

RELACIONADAS

Con serenidad y firmeza, dejó claro que al grupo no le escapa la autocrítica: “De la crítica, siempre que sea con respeto y con fundamento, está bienvenida. Nosotros la aceptamos, somos autocríticos también”, señaló.

Selección de Ecuador
La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026.cortesía

Defendió con todo a sus jugadores

Amistoso Internaciona (15325968)

Carlos Tenorio pide urgente cambio de DT en Ecuador y cuestiona a Beccacece

Leer más

Galíndez reconoció que el equipo aún no alcanza su techo y que el camino sigue lleno de ajustes. “Eso no quiere decir que no estemos conformes con lo que estamos haciendo, son dos cosas diferentes. Tenemos cosas muy buenas y cosas que hay que mejorar como cualquier equipo”, explicó. 

RELACIONADAS

Según el arquero, los errores recientes ya fueron revisados y asumidos: decisiones mal tomadas en momentos clave, fallos colectivos que el grupo busca corregir pensando en el objetivo mayor: llegar fuertes al próximo Mundial.

Frente a la pregunta de qué debe mejorar Ecuador, el guardameta fue directo. “En el último partido equivocamos los caminos para entrarle a Canadá… no encontrábamos los espacios y eso nos generó frustración”, confesó. Y defendió a sus delanteros, atacados por la falta de gol: “Es fácil criticar a los delanteros, pero si nosotros no los ayudamos desde atrás, ellos no tienen la culpa”.

Ecuador jugará ante Canadá
Ecuador jugará el partido amistoso ante Nueva Zelanda.Cortesía
RELACIONADAS

Galíndez dejó un mensaje de tranquilidad: hay material, talento y compromiso para crecer. Y, con una sonrisa, soltó una reflexión que revela su papel dentro del vestuario: “Yo soy el más viejo de todos, a algunos les llevo 20 años… pero para mí tenerlos de compañeros es un orgullo”. 

En medio de bromas y camaradería, el arquero asegura que el grupo sigue firme, unido y mirando hacia adelante.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elecciones en la Universidad de Guayaquil: cuándo serán las votaciones y qué se elige

  2. Miss Universe 2025: ¿Cuándo se podrá ver la gala final EN VIVO en Ecuador?

  3. Video de agresiones a menores en Caso Las Malvinas: familiar de militar da su versión

  4. Sin Constituyente, ¿el país cuenta con vías para reactivar el sector petrolero?

  5. El ‘No’ golpea al mercado: bonos soberanos de Ecuador retroceden hasta 4,2 %

LO MÁS VISTO

  1. Aguiñaga: “La realidad no se maquilla” tras resultados de la consulta popular 2025

  2. Michael Morales en el top del ranking UFC: ¿En qué puesto está luego de la victoria?

  3. Resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador: ¿ganó el Sí o el No?

  4. Consulta Popular 2025 | Gobierno de Noboa es el arquitecto de su derrota: ¿Por qué?

  5. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiales del CNE

Te recomendamos