Hernán Galíndez revela autocrítica en la Tri antes de enfrentar a Nueva Zelanda

En Nueva Jersey, donde el viento frío golpea igual que las críticas, Hernán Galíndez volvió a mostrar su rol de líder dentro y fuera de la cancha. El arquero de la Selección de Ecuador habló con claridad sobre el duelo ante Nueva Zelanda y las voces que cuestionan a la Tri.

Con serenidad y firmeza, dejó claro que al grupo no le escapa la autocrítica: “De la crítica, siempre que sea con respeto y con fundamento, está bienvenida. Nosotros la aceptamos, somos autocríticos también”, señaló.

La Tri empató sin goles ante Canadá, en su tercer partido premundialista a Norteamérica 2026. cortesía

Defendió con todo a sus jugadores

Carlos Tenorio pide urgente cambio de DT en Ecuador y cuestiona a Beccacece Leer más

Galíndez reconoció que el equipo aún no alcanza su techo y que el camino sigue lleno de ajustes. “Eso no quiere decir que no estemos conformes con lo que estamos haciendo, son dos cosas diferentes. Tenemos cosas muy buenas y cosas que hay que mejorar como cualquier equipo”, explicó.

Según el arquero, los errores recientes ya fueron revisados y asumidos: decisiones mal tomadas en momentos clave, fallos colectivos que el grupo busca corregir pensando en el objetivo mayor: llegar fuertes al próximo Mundial.

Frente a la pregunta de qué debe mejorar Ecuador, el guardameta fue directo. “En el último partido equivocamos los caminos para entrarle a Canadá… no encontrábamos los espacios y eso nos generó frustración”, confesó. Y defendió a sus delanteros, atacados por la falta de gol: “Es fácil criticar a los delanteros, pero si nosotros no los ayudamos desde atrás, ellos no tienen la culpa”.

Ecuador jugará el partido amistoso ante Nueva Zelanda. Cortesía

Galíndez dejó un mensaje de tranquilidad: hay material, talento y compromiso para crecer. Y, con una sonrisa, soltó una reflexión que revela su papel dentro del vestuario: “Yo soy el más viejo de todos, a algunos les llevo 20 años… pero para mí tenerlos de compañeros es un orgullo”.

En medio de bromas y camaradería, el arquero asegura que el grupo sigue firme, unido y mirando hacia adelante.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!