Alineaciones, detalles y dónde ver Emelec vs Liga de Quito en la Copa Ecuador 2025

Emelec y Liga de Quito abren su serie semifinal en el Capwell, buscando acercarse al cupo a la Libertadores 2026

Emelec y Liga de Quito buscan clasificar a la final de la Copa Ecuador 2025.

Emelec enfrentará a Liga de Quito en el partido de ida de la semifinal de la Copa Ecuador 2025, un duelo que marcará el inicio de la lucha por uno de los cupos codiciados del fútbol nacional: el boleto a la Copa Libertadores 2026 que recibirá el campeón del torneo.

(Te invito a leer: Pronóstico de la IA para Emelec vs Liga de Quito en semifinal de Copa Ecuador 2025)

El juego se disputará este lunes 17 de noviembre de 2025, desde las 19:00, en el estadio George Capwell, donde el Bombillo volverá a sentir el apoyo de su afición tras cumplir tres partidos de sanción sin público, consecuencia de los incidentes en el Clásico del Astillero ante Barcelona SC.

Barco y Bagüí, la nueva dupla defensiva del Bombillo

Para este duelo, el técnico Guillermo Duró ha debido rearmar su defensa. La baja por lesión del capitán Luis Fernando León obligó al estratega a ajustar su esquema y ubicar al volante Alfonso Barco como zaguero central.

Emelec y Liga de Quito se enfrentarán en la semifinal de la Copa Ecuador 2025. MIGUEL CANALES

El peruano hará dupla con Diogo Bagüí, quien regresa al once estelar: está habilitado en la Copa Ecuador, pese a que cumple suspensión en LigaPro por expulsión. Con esta combinación, el Bombillo buscará frenar el potente ataque de Liga de Quito.

Michael Morales: Cuándo volverá a pelear y posibles contrincantes en UFC Leer más

Liga de Quito sufre la baja de su capitán Ricardo Adé

La visita, dirigida por Thiago Nunes, también afrontará una ausencia sensible. Su capitán, el defensor Ricardo Adé, no estará disponible porque se encuentra concentrado con la selección de Haití en la clasificación al Mundial 2026.

En su lugar jugará Richard Mina, quien tendrá la misión de liderar la última línea ante la presión eléctrica.

Sin embargo, el poder ofensivo de los Albos se mantiene intacto: Jeison Medina, Bryan Ramírez y Lisandro Alzugaray comandarán el ataque capitalino, un tridente que llega en buen momento.

Cómo llegan Emelec y Liga a la semifinal de la Copa Ecuador

Emelec alcanzó esta semifinal tras eliminar a Guayaquil City en los cuartos de final, mostrando solvencia en sus líneas y un rendimiento ascendente.

Liga de Quito, por su parte, avanzó después de dejar en el camino a Deportivo Cuenca, reafirmando su condición de favorito al título.

Las alineaciones de Emelec y Liga de Quito

Dónde ver EN VIVO el partido Emelec vs Liga de Quito

El choque entre Emelec y Liga de Quito será transmitido EN VIVO por DSports y la plataforma digital DGO, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de esta semifinal.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!