Ecuador vs. Nueva Zelanda la alineación de Beccacece para jugar en Nueva Jersey

La Selección Ecuatoriana vuelve a mirarse al espejo, pero esta vez sin excusas ni maquillaje. El amistoso ante Nueva Zelanda, este martes 18 de noviembre desde las 20;30 en Nueva Jersey, tiene aroma de obligación. No es un partido más, no es un viaje más: es el examen final del año y la llave directa para mantenerse en el Bombo 2 del sorteo de las Eliminatorias 2026.

La Tri llega con silencios largos, dudas cortas y una sola certeza: ganar.

Después del 0-0 ante Canadá, un empate que dejó más bostezos que conclusiones, Sebastián Beccacece decidió estar en silencio y abrir los ojos. El técnico argentino entendió que no hay tiempo para discursos largos cuando el gol es el gran desaparecido de la película.

Y para rematar la historia, la noticia que nadie quería escuchar: Enner Valencia, el capitán, el referente, el que siempre carga la mochila pesada, abandonó la concentración para volver al Pachuca y jugar el ‘play-in’ mexicano. Un golpe a la mandíbula en plena misión.

Sin Enner Valencia quien hace los goles

Con Enner fuera, Beccacece tiene un rompecabezas sin tapa. Tres piezas, una vacante. Kevin Rodríguez, con su potencia cruda; Leonardo Campana, más pausa y área; y Jeremy Arévalo, la carta fresca, atrevida, sin pasado que pesar. De ese trío saldrá el encargado de ponerle dientes al ataque ecuatoriano.

Aun con la baja del capitán, el esquema no se toca. El 4-4-2 es el refugio, la trinchera de Beccacece. Ahí se sienten cómodos Caicedo, Vite y Yeboah, los que tienen que mover la brújula del equipo.

La defenda y el medio campo bien

La defensa, como siempre, parece ser la parte menos problemática: Pacho e Hincapié ya juegan de memoria, Galíndez sigue sosteniendo miradas y Ordóñez se abre paso con personalidad de veterano.

La misión es simple en el papel y compleja en la cancha: doblegar a Nueva Zelanda, un equipo físico, incómodo y que suele llevar el partido al barro. Ecuador necesita mando, jerarquía y, por fin, un gol que rompa la estadística.

El martes a las 20:30, la Tri se juega más que un amistoso. Se juega la ubicación, la confianza y la narrativa del año. Y lo verá todo el país por El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Es ahora o nunca.

