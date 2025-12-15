"¿Qué nos ha dejado esta FEF, una cancha de pádel?", crítica Jaime Estrada

El actual presidente del Manta F.C. le "lanzó dardos" al mandato de Francisco Egas en la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Jaime Estrada, durante el Consejo de presidentes de la LigaPro, habló también con los medios y dio algunas de sus opiniones sobre el torneo, la organización, Miguel Ángel Loor y la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol), que dejaron ver algunos detalles de la relación del ente rector con algunos de los clubes del deporte nacional.

Estrada primero habló sobre su descontento con la actual administración de la FEF, llegando a mencionar que, pese a los errores que cometió Luis Chiriboga como presidente de la institución," el fútbol ecuatoriano tuvo un gran avance".

"Nosotros vimos una gestión como la que realizó el señor Chiriboga, con los inconvenientes que todos conocemos, pero en su momento hizo las oficinas (de la FEF) acá en Guayaquil, la casa de la selección en Quito, la casa de la selección en Durán. Se manejó por primera vez manejar los derechos de televisión de manera colectiva; dieron muchos beneficios" aclaró.

"Acá, ¿Qué nos deja esta gestión, una cancha de pádel?. Yo creo que poco o nada; no ha habido una inversión en formativas, es un calvario poder cobrar el pago que debería responder la federación por las cuotas que le corresponden a los clubes y de reembolso en sus gastos" culminó.

LigaPro vs FEF, una lucha por el poder del fútbol ecuatoriano

Jaime Estrada también habló sobre las votaciones en el Consejo de Presidentes para elegir al nuevo mandamás de LigaPro, donde al final, Miguel Ángel Loor terminó siendo elegido de nuevo como presidente de la organización. Fueron 28 los clubes sufragantes; 26 votaron por Loor y dos en contra del mismo.

Ante esto, Estrada comentó: "Nos sorprendió cuando se tomo una postura con algo de desconocimiento, o malicia, no se, de parte de algún club en particular, que mencionó que no puede haber más de una reelección. Ojala no haya doble estándar, lo que piden hoy en LigaPro también, luego lo vayan a pedir también a la federación ecuatoriana de fútbol, que justamente uno de esos clubes representa al presidente (Egas) que deberá salir el próximo año".

