Barcelona depende de sí mismo para clasificar a la fase de grupos de la Libertadores

El Ídolo derrotó 2-1 a Orense y recuperó el segundo lugar del hexagonal final. Liga de Quito decepcionó ante Libertad en Loja

Con su doblete ante Orense, la Iguana Rivero alcanzó su tercera conquista en el hexagonal final, fase en la que ha sufrido intermitencias a causa de las lesiones.

Barcelona cerró su última presentación del año ante su hinchada con un sufrido triunfo 2-1 sobre Orense. El resultado maquilló la falta de resultados en el estadio Monumental durante una temporada más que cuestionada. Aun así, el Ídolo depende de sí mismo para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras los toreros celebraban en Guayaquil, Liga de Quito, ahora tercero del hexagonal final de la LigaPro, cayó en simultáneo 2-1 ante Libertad, en Loja. La remontada sobre los albos, que terminaron con un hombre menos tras la expulsión de Leonel Quiñónez, complicó su panorama.

El último cupo directo al torneo continental se definirá en una fecha final que promete ser de infarto.

Un Monumental frío y un premio consuelo en juego

En contraste, Barcelona hizo los deberes en un estadio casi vacío, reflejo de la frustración de una hinchada golpeada en su año centenario. El equipo pasó de ilusionarse con el título a aferrarse a su premio consuelo: finalizar segundo en el hexagonal y asegurar un millonario incentivo de la Conmebol.

Octavio Rivero lideró la victoria canaria en el Monumental. MIGUEL CANALES

La irregularidad de los dirigidos por Ismael Rescalvo se disipó parcialmente y lograron abrir el cerrojo defensivo de los bananeros. Esa resistencia se quebró con el primer gol de Octavio Rivero, cuyo remate se desvió en la zaga y dejó sin reacción al portero Rolando Silva (28’).

Otro de los puntos altos fue Christian Solano, quien cumplió el rol que Rescalvo le encomendó para suplir la ausencia por lesión del goleador Janner Corozo. No solo respondió, sino que además asistió a Rivero en el tanto inicial.

Rivero aparece y sostiene la ilusión continental

La Iguana volvió a reencontrarse con el gol en una fase final marcada por las lesiones. El ariete uruguayo, sereno y siempre atento al balón, apareció cuando más se lo necesitaba y empujó una pelota en los minutos finales para sellar la victoria canaria (87’).

El tanto fue un desahogo, especialmente para Joao Rojas, ya en el banco de suplentes, quien aún se lamentaba por el penalti que había fallado minutos antes. Antes de ese desenlace, Barcelona sufrió el empate transitorio cuando el argentino Agustín Herrera convirtió desde los doce pasos para Orense (83’).

Con este resultado, Barcelona recuperó la segunda plaza del hexagonal con 67 puntos, uno más que Liga de Quito. En la última jornada, el Ídolo dependerá de una victoria ante el campeón, Independiente del Valle, en Chillo Jijón, mientras los albos recibirán a Universidad Católica en Casa Blanca, aferrados a que las matemáticas jueguen a su favor.

