John Cena se rindió durante su última lucha y causa polémica en el universo WWE

Fanáticos quedaron atónitos ante un final que está siendo cuestionado en redes sociales. Fue su pelea de retiro

Hablar de que la lucha libre es un espectáculo guionizado no es novedad, de hecho, por eso los fanáticos de la World Wrestling Entertainment (WWE) les encanta: por la historia que se cuenta con movimientos atléticos y retóricas.

Puntualizado eso, el centro del debate este 13 de diciembre de 2025, es cómo terminó la última pelea del más veces campeón de la compañía y desde ya leyenda de la industria, John Cena, quien se enfrentó mano a mano al luchador austriaco Gunther. Cena acabó perdiendo el combate rindiéndose, la primera vez que lo hace desde que su lema oficial es "Nunca te rindas".

La última pelea de John Cena se transmitió en vivo por Youtube CORTESÍA

John Cena se rinde y al público no le gustó

El combate estelar del evento "Saturday Night's Main Event", terminó con una secuencia de tensión: John Cena, de 48 años (edad avanzada para el atletismo), intentaba resistir la arremetida de Gunther, quien insistía en una llave mataleón. Exhausto, contraatacaba pero no fue suficiente. El escenario había sido anticipado, pues Cena se retiraba porque admitió que su cuerpo ya no rendía como antes, y el combate contó esa historia.

El público no imaginaría lo que pasaría. Aunque Gunther mencionó días atrás que haría rendir a John Cena, virtualmente eso era imposible. El personaje de Cena en la WWE nunca se rinde. Pero en la enésima llave asfixiante, el estadounidense miró a la cámara, sonrió, y tocó el brazo de Gunther en señal de rendición. El Capital One Arena, de Washington quedó atónito.

Luego siguió el descontento. Gunther celebraba con egocentrismo, mientras la fanaticada exclamaba "Bullshit" (una forma vulgar de etiquetar algo de absurdo e insensato). Luego, cuando todo el elenco de la WWE se acercó al ring para darle una despedida a Cena, el descontento del ´público resonó en forma de abucheos hacia el director creativo de la empresa, Paul "Triple H" Levesque. De forma unánime, el público lo responsabilizó de un final que rompió corazones.

Las luchas y sus resultados están estipulados, por eso, a algunos les pareció incoherente que, en la última velada del 17 veces campeón, héroe de los niños, un 'superhéroe' del ring, se rindiera, cuando su postura profesional siempre ha sido la de "nunca te rindas". Ese era el personaje de Cena, hasta este sábado.

Ya en redes sociales, el descontento del público se materializó en párrafos que intentaban explicar lo que sentían: "El problema no es que haya perdido, sino que se rinda. Cena nunca se rinde, pésima decisión Triple H", replicaban los comentarios. "Me retiro de ver la WWE con John Cena, decían otros".

Denle gracias a Triple H, por un pésimo, asqueroso manojo de WWE durante todo el año. Vaya final tán anticlimatico. Una basura. Y yo entiendo de que este puede ser petición del propio John Cena, pero cabron, ¡ES JOHN CENA! No le puedes hacer esto. #SNME pic.twitter.com/n5Di1g6W1V — H.S.Shadow05 (@SHPShadow05) December 14, 2025

Aún así, con sabor amargo, las lagrimas corrieron el los rostros de los asistentes y luchadores que aplaudían a un Cena que, simbólicamente, dejó las botas en el ring y se despidió "para siempre", como anticipó que sería. Un video fue proyectado, repasando la carrera de 23 años de Cena. El luchador abandonó el escenario con una sonrisa nostálgica, entre aplausos y un unísono "Gracias Cena". Pero las críticas no dejaron de llover cuando la transmisión acabó.

Reseña del resultado

El calor del momento hace que pese una decisión tan polémica, de matar el lema de John Cena en su última lucha; de ver rendirse al invencible. Pero es probable que la decisión no haya sido de Triple H

Cómo ya ha sido revelado en diferentes ocasiones, a veces son los mismos luchadores los que deciden cómo debe terminar un combate, y "lo mejor para el negocio", por lo que la elección de rendirse, irónicamente, pudo ser idea del mismo Cena.

Además, el luchador oriundo de West Newbury, Massachusetts, había dejado claro que su retiro debía ser una serie de eventos que ayuden a los talentos más jóvenes que él a sobresalir. Gunther se posiciona, con este resultado, como el 'villano' más implacable de la industria, cumpliendo su promesa de hacer rendir a Cena en su homenaje. ´Probablemente haya que esperar días, semanas, meses e incluso años, para que se revele quién tomó la decisión que la lucha termine así, y hasta eso, toca respetar lo que se posiciona como uno de los giros de guión más polémicos de la historia de la lucha libre.

Gracias, Cena

Y así, Cena también deja la vara más alta que nunca. Con 17 veces, sostiene el récord de más campeonatos mundiales, pero también tiene el galardón por ser la celebridad con más deseos cumplidos a niños con con enfermedades críticas en la fundación norteamericana "Make a Wish", un hito que complementa a la personalidad de un luchador -y ahora actor de Hollywood- cuya reputación ha sido calificada como intachable, por su integridad y prédica de su otro lema icónico: Trabajo duro, lealtad y respeto.

