Emelec debe golear a El Nacional para seguir con vida rumbo a la Sudamericana 2026

El Bombillo depende de una combinación casi perfecta de resultados para seguir en carrera

Emelec no tiene margen de error. En la fecha 9 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, el Bombillo está obligado a ganar y hacerlo por goleada ante un golpeado El Nacional, si quiere mantener vivas sus mínimas opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

El partido se jugará este lunes 15 de diciembre de 2025, desde las 19:00 (hora de Ecuador), en el estadio George Capwell.

Emelec, obligado a ganar y golear en el estadio Capwell

El panorama es cuesta arriba, ya que el equipo del director técnico Guillermo Duró depende de una combinación casi perfecta de resultados para alcanzar su objetivo, en una temporada 2025 que no demostró ser competitivo.

Emelec está en el cuarto puesto del segundo hexagonal de la LigaPro 2025. API

El Bombillo se ubica en la cuarta posición del grupo, con 52 puntos. La victoria 1-0 de Deportivo Cuenca sobre el líder Macará (59) dejó a los azules a cuatro unidades del tercer lugar (56), mientras que Aucas, segundo con 58 puntos tras vencer 1-0 a Delfín, se alejó a seis.

La tabla aprieta: así está la lucha por la Copa Sudamericana

Con solo dos juegos por disputar, Emelec ya no apunta al liderato y apenas puede aspirar a la segunda casilla del hexagonal.

Para lograrlo, debe empezar por golear a Los Puros Criollos en el estadio Capwell. No solo necesita sumar de a tres, sino mejorar urgentemente su gol diferencia, actualmente de -8, uno de los peores del grupo.

La misión no termina ahí: en la última fecha deberá vencer por un amplio marcador en su visita a Deportivo Cuenca, dejar sin opciones a los Morlacos y, además, esperar que Aucas sufra una derrota contundente ante Macará. Todo esto para recortar una diferencia de 15 goles respecto al Papá Aucas, que hoy tiene un +7.

El gol diferencia, el gran enemigo de Emelec

Por lo tanto, Emelec necesita que sus atacantes se transformen en una versión desatada y goleadora de Cristiano Ronaldo y que la matemática juegue a su favor. El margen es mínimo.

Duró recupera titulares clave para el duelo ante El Nacional

Para enfrentar a El Nacional, Duró recupera piezas importantes. Luis Fernando León será titular para conformar la zaga central junto a Diogo Bagüí, mientras que José Francisco Cevallos volverá al once inicial para aportar equilibrio y salida clara desde el mediocampo.

El Nacional y el limbo por la supuesta sanción de la FEF

En la otra vereda, El Nacional llega sumido en la incertidumbre. Su directiva anunció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo sancionó con la resta de nueve puntos debido a las deudas económicas, una situación que lo condena al descenso en el torneo.

Sin embargo, hasta el momento la FEF no ha emitido una resolución oficial, lo que mantiene al club militar en un limbo institucional.

Dónde ver EN VIVO Emelec vs El Nacional

El partido será transmitido EN VIVO por medio de El Canal del Fútbol y Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como su canal de televisión pagada.

