Barcelona SC y Liga de Quito luchan por el cupo directo a la Libertadores 2026

El Ídolo y los albos juegan partidos claves este domingo para decidir su futuro en la Libertadores 2026.

Barcelona SC busca arrebatarle a Liga de Quito el puesto de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC y Liga de Quito no se enfrentarán en esta fecha 9 del hexagonal final de LigaPro 2025; sin embargo, ambos estarán atentos a sus respectivos resultados, ya que disputan el cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

El Ídolo, que este domingo 14 de diciembre de 2025, desde las 16:30, recibe a Orense, no solo está obligado a ganar su compromiso, sino que también necesita una derrota de los albos en su visita a Libertad, que se jugará en el mismo horario (16:30), para arrebatarles la clasificación al torneo internacional.

Mínimo margen de error para Barcelona SC en la recta final de la LigaPro

El equipo dirigido por Ismael Rescalvo llega ubicado en el tercer lugar del grupo, con 64 puntos, posición que lo sitúa en zona de repechaje para la Libertadores 2026.

El margen de error para los amarillos, que disputarán su último partido como locales en la temporada, es mínimo, ya que restan apenas dos fechas para el cierre del torneo.

Liga de Quito busca asegurar su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

En paralelo, todas las miradas estarán puestas en el choque entre Liga de Quito y Libertad. Los albos son segundos, con 66 unidades, y dependen de sí mismos para asegurar su boleto directo a los grupos de la Libertadores.

Barcelona SC necesita que Liga de Quito tropiece ante un elenco lojano que solo aspira a clasificar a la Sudamericana, para mantener viva la ilusión de escalar al segundo puesto.

Universidad Católica podría recortar distancias y arrebatarle el cupo a Barcelona SC

La victoria también es clave para evitar complicaciones. Universidad Católica, cuarta con 58 puntos, recibirá al campeón Independiente del Valle y, en caso de una caída torera, podría recortar distancias en la lucha por el cupo directo a la Libertadores, con la amenaza de desplazar al Ídolo hacia la Sudamericana.

Ismael Rescalvo enfrentará la ausencia de Felipe Caicedo y Janner Corozo en Barcelona SC

El panorama no es alentador para Rescalvo, quien no podrá contar con dos piezas ofensivas. Felipe Caicedo quedó descartado por un desgarro muscular en muslo izquierdo, mientras que Janner Corozo sufre una distensión del ligamento de rodilla derecha.

En contraste, Liga de Quito llegará a Loja con su poder ofensivo completo. Tiago Nunes dispondrá de Lisandro Alzugaray, Jeison Medina y Bryan Ramírez como principales armas en ataque.

