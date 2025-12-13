Caos por Messi en India: arrestan al organizador y ordenan reembolsos tras disturbios

La fugaz aparición de 22 minutos del '10' argentino en Calcuta desató disturbios y obligó a un fuerte operativo de seguridad

La policía de la India detuvo este sábado 13 de diciembre al principal organizador de la visita de Lionel Messi a Calcuta, luego de los graves disturbios registrados en el Salt Lake Stadium. Las autoridades confirmaron que el promotor fue arrestado tras una denuncia formal y que se le exigió un compromiso por escrito para reembolsar el dinero de las entradas a miles de aficionados afectados.

Disturbios por expectativas incumplidas

El incidente se desató cuando una multitud, frustrada por la fugaz aparición del astro argentino, lanzó objetos al campo de juego. Según el director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, el estallido respondió a una falsa expectativa sobre la participación deportiva de Messi durante el evento.

“Hubo cierto tipo de ira o ansiedad en los aficionados diciendo que no estaba jugando. El plan era que viniera aquí, saludara, se reuniera con ciertas personas y se fuera”, explicó Kumar en conferencia de prensa, al detallar la discrepancia entre lo anunciado y lo ocurrido que terminó en violencia.

El jefe policial aseguró que el organizador firmó un compromiso para devolver el dinero de las entradas vendidas. “El organizador está dando por escrito a los afectados que las entradas deben ser reembolsadas. Ahora la situación está bajo control y ya hemos detenido al organizador”, afirmó.

Disculpas del Gobierno regional e investigación

La intervención policial se produjo horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, pidiera disculpas públicas por lo sucedido y ordenara la creación de un comité para investigar la mala gestión del evento que generó indignación nacional.

Desde el Gobierno central, el espectáculo fue calificado como un “saqueo”, al denunciar que se cobraron precios elevados por un show de apenas 22 minutos, que terminó con la evacuación de emergencia del futbolista argentino por razones de seguridad.

Operativo reforzado para la visita en Hyderabad

Tras los disturbios en Calcuta, las autoridades desplegaron un operativo de 4.000 policías y establecieron un estricto cronograma de seguridad para blindar la visita de Messi en Hyderabad. El comisionado regional, G. Sudheer Babu, confirmó un perímetro de múltiples capas alrededor del estadio de Uppal para proteger al jugador y a sus acompañantes, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, y advirtió que se tomarán “acciones severas” ante cualquier mala conducta.

