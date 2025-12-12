Arsenal vs Wolverhampton: día y canales para ver el partido | Fecha 16 Premier League

Arsenal es el líder en la tabla de posiciones de la Champions League.

Arsenal y Wolverhampton se enfrentan por la jornada 16 de la Premier League en un duelo marcado por realidades opuestas. Los gunners, instalados en la parte alta del torneo, quieren recuperar la solidez que los llevó a sumar 33 puntos y mantenerse como líderes del campeonato.

(Le puede interesar: El precio de ver a Messi en Ecuador: ¿qué más puedes conseguir con esa cantidad?)

El equipo de Mikel Arteta regresa al Emirates Stadium tras la derrota ante Aston Villa con la intención de reencontrarse con su mejor versión. En sus últimos cuatro partidos, el Arsenal ha marcado 10 goles y ganó dos de ellos, un rendimiento que pretende reafirmar ante un rival al que no cae desde hace cinco enfrentamientos ligueros.

Wolverhampton aterriza en Londres atravesando su racha más negativa: cuatro derrotas consecutivas, apenas un gol a favor y 11 en contra. Con solo 2 puntos y en el último lugar de la tabla, los Wolves están obligados a reaccionar para no seguir hundiéndose. La última visita al Emirates, el 25 de enero, terminó con derrota 0-1.

El ecuatoriano Piero Hincapié se alista para ser estelar en la defensa gunner. Cortesía

Barcelona vs Osasuna EN VIVO: hora, previa y dónde ver el partido en Ecuador Leer más

Horario del Arsenal vs Wolves

El partido entre Arsenal y Wolverhampton, correspondiente a la fecha 16 de la Premier League, se disputará el sábado 13 de diciembre a las 15:00 (hora de Ecuador) en el Emirates Stadium. Aunque no se han confirmado bajas relevantes, ambos clubes llegan con la urgencia de corregir su rumbo en la clasificación.

RELACIONADAS Morales volverá a pelear en junio antes de ir por el título mundial

Cómo ver Arsenal vs Wolverhampton en TV y streaming

El encuentro podrá verse en directo por ESPN para televisión y a través de Disney Plus en su servicio de streaming. Un choque decisivo para medir la fortaleza del líder y la capacidad de respuesta de un Wolverhampton que necesita sumar cuanto antes.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!