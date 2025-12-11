Morales volverá a pelear en junio antes de ir por el título mundial

El peleador de la UFC visitó Quito para evaluar lo que fue su temporada en la máxima categoría de las artes marciales mixtas.

El deportista ecuatoriano Michael Morales, uno de los peleadores de la UFC más reconocidos del mundo, visitó Quito para evaluar lo que ha sido su temporada 2025, quizás la más importante de su carrera.

Tanto que puede ser considerado como retador al título mundial en la categoría welter, que comprende a los luchadores dentro de los 77 kilogramos (170 libras). Corona con la que sueña desde que debutó en la Ultimate Fighting Championship (UFC) en 2022.

“Es lo que estamos buscando, estamos a una pelea de que se dé. Lo que quiero es obtener el título mundial, pero el objetivo será retenerlo el mayor tiempo posible”, resaltó Morales. La próxima pelea del ecuatoriano sería en junio del próximo año en Washington (Estados Unidos).

Morales tiene seis peleas en la UFC, manteniéndose invicto con un récord de 6-0 dentro de la compañía y 19-0 en su carrera profesional, logrando victorias por nocaut sobre oponentes como Gilbert Burns y Neil Magny, y sumando su sexta victoria consecutiva en UFC 322 contra Sean Brady, el pasado noviembre.

Michael Morales en un evento en Quito. Matthew Herrera

Encuentro con fans

Michael Morales: el significado oculto de su nuevo tatuaje y su ascenso en UFC Leer más

Como es su característica humildad, el orense de 26 años aprovechó su visita a la capital para tomarse fotos, firmar autógrafos en camisetas, pañuelos y todo lo que se pueda firmar.

“Agradecido por el recibimiento, mis triunfos son para ustedes que siempre me apoyan”, dijo Morales, seguido por sonoros aplausos del público.

El deportista nacido en Pasaje (provincia del Oro) estuvo acompañado por la campeona olímpica de levantamiento de pesas ecuatoriano, Neisi Dajomes, quien también contó acerca de sus inicios, los cuales fueron similares, desde abajo y luchando contra todo.

Al final del conversatorio se despidió con su clásica frase: “¡Ecuador es un país de gente arrecha!”.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.