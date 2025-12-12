Barcelona vs Osasuna EN VIVO: hora, previa y dónde ver el partido en Ecuador

El Camp Nou será escenario del duelo donde Barcelona busca su quinta victoria y Osasuna intenta frenar su irregularidad

El FC Barcelona regresa a la actividad de LaLiga este sábado 13 de diciembre con un duelo que promete intensidad frente a Osasuna. El partido se disputará en el Camp Nou y podrá verse en Ecuador desde las 12:30 a través de DGO y DSports. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de seguir sumando.

Barcelona atraviesa un buen momento tras vencer 3-1 al Atlético de Madrid, resultado que consolidó su cuarta victoria consecutiva y confirmó su recuperación futbolística. Con 19 goles marcados y solo 7 recibidos, el equipo catalán muestra equilibrio y eficacia. Además, mantiene una racha impresionante como local: ocho triunfos seguidos en el Estadio Johan Cruyff, una señal clara de solidez en casa.

Osasuna llega con todo

Osasuna llega con una victoria importante sobre Levante por 2-0, aunque sus últimos cuatro encuentros muestran irregularidad: dos empates y dos derrotas. El equipo navarro suma 5 goles a favor y 6 en contra en ese periodo, números que reflejan la necesidad de ajustar su rendimiento, especialmente en defensa.

El historial reciente favorece ampliamente a Barcelona, que ha ganado cuatro de los últimos cinco encuentros entre ambos. La última vez que se enfrentaron fue el 27 de marzo en esta misma competición, con un claro 3-0 a favor del conjunto blaugrana.

En la tabla de posiciones, Barcelona es líder con 40 puntos producto de 13 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Osasuna, en cambio, ocupa el puesto 15 con 15 unidades tras 4 triunfos, 3 empates y 8 caídas.

El encuentro se perfila como una prueba para Barcelona en su lucha por mantenerse en lo más alto, mientras que Osasuna buscará dar el golpe y alejarse de las posiciones comprometidas.

