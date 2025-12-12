Emelec: Miller Bolaños, a la espera del pago de deudas y ratificación de directorio

El anunciado regreso de Miller Bolaños a Emelec, en medio de deudas a jugadores, depende de varios factores. Te lo contamos

Emelec ha vivido una temporada complicada marcada por el cambio de directivos y las deudas que han complicado a los eléctricos que tiene una prohibición de la FIFA para poder inscribir a jugadores debido a valores pendientes de pago.

En medio de este panorama, el presidente Jorge Guzmán anunció un acuerdo con Miller Bolaños para que en 2026 regrese al club del que confesó es hincha. Fue una presentación con sonrisa, fotos y un precontrato que solo se podrá hacer efectivo si el Bombillo logra cancelar las siete deudas que registra en la FIFA.

Lo de Miller es un acuerdo de amigos. “Vas a jugar si pagamos”, afirmó Guzmán, quien anhela solucionar los problemas financieros de los azules. A la par, hay reclamos de los actuales jugadores de la plantilla de sueldos atrasados, en medio de la disputa del segundo hexagonal donde el Bombillo mantiene opciones de alcanzar uno de los dos boletos a la Copa Sudamericana 2026.

También hay otro ‘partido’ en el ámbito legal. La audiencia virtual en el viceministerio del Deporte sobre la inscripción del directorio azul liderado por Guzmán, correspondiente al 5 de abril, volvió a ser postergada. Primero pasó del miércoles 10 de diciembre para el viernes 12, y ahora se fijó para el lunes 15.

El proceso nació tras la solicitud del exdirectivo Carlos Javier Puga Barros, quien denunció posibles irregularidades en el registro. Ante esto, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura activó una revisión de oficio, para verificar la validez del acto administrativo que aprobó al directorio.

Miller Bolaños (d) ha sido uno de los más destacados de Guayaquil City en 2025. cortesia

Con la mira en El Nacional

Emelec tiene previsto recibir el lunes 15 de diciembre a El Nacional, en el estadio Capwell, según la programación oficial de la LigaPro, que mantiene firme el partido al no recibir la notificación oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sobre el descenso administrativo de los puros criollos.

Si llega el documento, el encuentro no se disputará y el cuadro eléctrico será el ganador con un marcador de 3-0.

