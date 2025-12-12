Nuevo formato de LigaPro: las razones internas y modelos que se analizan para 2026

Luego que Independiente del Valle arrasara con sus rivales, la organización presentarán cinco sistemas diferentes para 2026

Independiente del Valle recibe a Liga de Quito en partido que fue aplazado de la fecha 3 del hexagonal final.

“Todo formato en el mundo tiene pros y contras”, es el criterio de David Constante, director de competiciones de la LigaPro, En entrevista con EXPRESO, el representante del organizador del campeonato nacional expresó que hay cinco sistemas a considerar en el consejo de presidentes a realizarse el lunes 15 de diciembre.

Constante afirmó que han estado “abiertos a escuchar a todos” los dirigentes, incluso a la prensa deportiva, respecto a los cambios que podrían implementarse.

A pesar de eso, dijo que en el organismo están “contentos con el formato actual” y que entienden que la diferencia fue marcada por “un Independiente del Valle deslotado”, equipo que culminó levantando el trofeo a tres fechas de finalizar la competencia.

Independiente del Valle, el dominio en la LigaPro

“No es que debamos cambiar constantemente el formato. Lo que se debe considerar es que fue un torneo distinto el de este año, porque nos encontramos con un Independiente por encima del resto”, defendió Constante.

David Constante, director de competiciones de la LigaPro. CORTESIA

El directivo aseguró que la incursión de los hexagonales y el cuadrangular final fue producto del “dato histórico”, el cual registra “una alta competitividad en 30 fechas, en la que del primero al cuarto puesto solo había una distancia de 4 o 5 puntos. Inclusive, en el 2024, el primero y el segundo quedaron empates”.

Constante argumentó que “¿por qué estamos condicionados a ver otros tipos de formatos para el próximo año? Porque hay un Mundial (de la FIFA), que corresponde a 45 días menos para trabajar”.

Cambios importantes que analizarán en LigaPro

Las opciones de modelos de campeonato incluyen el sistema actual, con 30 fechas (fase inicial), luego los dos hexagonales (por el título y cupos internacionales) y el cuadrangular por el descenso.

Otra alternativa es el mismo modelo, pero una modificación: el segundo hexagonal convertido en cuadrangular. También aparece la idea de retomar el sistema de 2024, con dos fases (ida y vuelta) y la final; y está el sistema con primera fase y playoffs, en el que “se le dará un premio (cupo a Copa Libertadores como Ecuador 2) al primero de la tabla inicial”.

Está en análisis, además el torneo que usan en Bélgica, donde todos entran a los hexagonales con la mitad de la puntuación alcanzada. Por ejemplo, si entre el primero y el segundo hay una diferencia de 10 puntos, esta pasa a ser de 5.

Al ser consultado por los comentarios que han recibido de parte de los miembros de los clubes, Constante contestó: “Les gusta (el formato). Pensaban mucho que se iba a perder la emoción en el hexagonal 2 y en el cuadrangular, pero no es así, sigue siendo emocionante. No se esperaban la gran diferencia alcanzada por Independiente”.

La postura de reformas en la LigaPro 2026

Este Diario le consultó a Daniel Viteri, parte del cuerpo técnico de Guayaquil City, equipo ascendido para 2026, sobre su punto de vista del actual sistema de Serie A. Él aseveró que, aunque no han analizado el tema a profundidad, tiene interés en un formato con playoffs.

El exguardameta está de acuerdo en que la recta final se llenaría de emoción debido a que todos tendrían la oportunidad de competir por el título.

Franklin Tello, presidente de Independiente, plantea la idea de “mantener el mismo” sistema, pero con la variante de que el segundo grupo, el que busca la clasificación a Sudamericana, sea de cuatro clubes.

“Es algo que lo vamos a proponer. El escenario ideal es quedarnos con menos equipos, quizás con 15, pero eso ya depende de la Federación Ecuatoriana de Fútbol”, precisó.

Entre posibles cambios en la competencia y reestructuraciones del calendario, se busca mantener el interés hasta el final del torneo. Este lunes, en el consejo de presidentes, se definirá el formato de 2026.

