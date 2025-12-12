¿El arquero Javier Burrai regresa a la LigaPro 2026?

Javier Burrai, exarquero de Barcelona SC, está en la agenda de Guayaquil City. Se reencontraría con Damián Díaz

Javier Burrai, el ultimo arquero campeón con Barcelona Sporting Club, podría llegar a jugar para un equipo de Guayaquil la próxima temporada, correspondiente a la LigaPro 2026. El guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano no tuvo la regularidad esperada en Talleres de Córdoba de Argentina y su regreso al país lo podría acercar a una posible Copa del Mundo.

Javier Burrai dejó Barcelona SC en enero de 2025, tras cinco temporadas en el club ecuatoriano. Burrai, que había llegado en 2020 y se había consagrado campeón de la LigaPro ese mismo año, disputó 183 partidos oficiales con la camiseta amarilla, en los que mantuvo la valla invicta en 69 ocasiones.

Te puede interesar: Ecuador será sede de la Copa Libertadores Sub-20 de 2026

Poco después de su desvinculación, Burrai fichó por Talleres de Córdoba, club de la Primera División argentina, en condición de jugador libre el 24 de enero del 2025. En su paso por Talleres, disputó solo seis partidos oficiales durante 2025, en los que recibió seis goles y mantuvo la portería en cero en tres ocasiones, actuando principalmente como suplente del titular Guido Herrera.

Javier Burrai en la mira de Guayaquil City

Javier Burrai, arquero de Barcelona, muestra sus guantes con el nombre de su fallecido padre tras ser campeón en el Rodrigo Paz. API

¿Cuánto pagó Emelec para el regreso de Miller Bolaños? Lo que se sabe del contrato Leer más

A finales de 2025, con la llegada de Carlos Tévez a la 'T', el futuro de Burrai en Talleres quedó definido, ya que el club decidió no renovar su contrato, que vence el 31 de diciembre.

Burrai actualmente es jugador libre y puede negociar con cualquier club que le acerque una oferta; uno de esos clubes sería Guayaquil City, quienes ascendieron a la serie de privilegio de Ecuador para la presente temporada.

Guayaquil City se refuerza para el 2026

Los ciudadanos anunciaron hace poco la contratación de Gilmar Napa, joven portero de Emelec, quien tuvo un paso trastabillado por la institución eléctrica, lo que lo llevó a quedarse sin equipo a mitad de la temporada.

🔛Los grandes proyectos se construyen desde atrás…



Y nosotros empezamos por el arco.



¡Bienvenido, Gilmar Napa! 🧤🔥



Primer refuerzo para la temporada 2026 🩵🤍 #VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/n4mxjnXrAU — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) November 27, 2025

La posible incorporación de Burrai también podría tener relación con el reciente fichaje de Damián Diaz por los guayaquileños. Quien supo ser figura con Barcelona SC, siendo catalogado como uno de los mejores jugadores en la historia del cuadro amarillo, fue anunciado como el 'bombazo' del mercado de fichajes del fútbol ecuatoriano.

🪄La magia llegó a “El Equipo de la Ciudad” 🩵🤍



Damián “Kitu” Díaz ya es Del City 😎



¿Preparados para lo que viene?#VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/gK6kb297aO — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) November 29, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!