Ecuador será sede de la Copa Libertadores Sub-20 de 2026

Moises Caicedo, Piero Hincapié y Pedro Vite se dieron a conocer con Independiente del Valle en el torneo Sub-20

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que Ecuador será el país anfitrión de la décima edición de la Copa Libertadores Sub-20 en 2026. El torneo, que reúne a los mejores clubes juveniles del continente, se disputará del 7 al 22 de marzo de ese año, según lo establecido en la información oficial de la entidad.

Este será el segundo evento de esta categoría que acoge Ecuador, tras la edición de 2022, cuando el certamen se realizó en Quito y ciudades cercanas. La competición contará con la participación de 12 equipos: los campeones juveniles de las 10 asociaciones miembros de la Conmebol, el campeón defensor y un representante adicional del país organizador.

El ganador de la Copa Libertadores Sub-20 2026 obtendrá el derecho a disputar la Copa Intercontinental Sub-20 contra el campeón de la UEFA Youth League 2025-26. La designación de Ecuador como sede representa una oportunidad para promover el fútbol formativo en el país y generar un impacto positivo en el desarrollo de jóvenes talentos sudamericanos.

Independiente del Valle, el mejor equipo ecuatoriano en la Libertadores Sub-20



Los jugadores de Independiente del Valle sub-20 celebran la obtención del cetro. Cortesía

Independiente del Valle ha destacado como el equipo más consistente y exitoso en la historia de la Copa Libertadores Sub-20, siendo el único club sudamericano que ha participado en todas las ediciones del torneo desde su creación en 2012.

El conjunto ecuatoriano alcanzó su mayor logro en 2020, cuando se consagró campeón al derrotar 2-1 a River Plate en la final disputada en Asunción, Paraguay, con goles de Daniel Bravo y Darlin Leiton. Además, ha llegado a cuatro finales consecutivas entre 2018 y 2023, estableciendo un récord inédito en la competición, aunque en 2018, 2022 y 2023 cayó en la instancia decisiva ante Nacional, Peñarol y Boca Juniors, respectivamente.

En sus participaciones más recientes, Independiente del Valle ha mantenido un nivel competitivo elevado, con actuaciones destacadas en fases de grupos y eliminatorias, como la goleada 6-0 sobre Always Ready en 2023 y victorias sobre equipos como Cerro Porteño y Envigado. Sin embargo, en la edición de 2025 disputada en Paraguay, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras caer 3-0 ante Palmeiras, sin lograr clasificar a las semifinales.

Para la edición de 2026, Ecuador contará con dos representantes: Liga de Quito como campeón nacional, y Universidad Católica al ser el otro finalista del torneo sub-19 que fue organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

