Piero Hincapié brilla en Arsenal: figura del invicto de la Champions League 2025-26

El ecuatoriano destaca como líder defensivo de Arsenal, que suma seis victorias consecutivas en Champions League

Piero Hincapié se ha convertido en una de las figuras de Arsenal.

Piero Hincapié se ha convertido en una de las grandes figuras de Arsenal, club que lidera en solitario la Champions League 2025-26 y es el único invicto de la fase de liga, destacan medios de comunicación de Inglaterra.

Arsenal firma un inicio perfecto bajo el mando de Mikel Arteta

El defensa central ecuatoriano ha sido clave en el arranque perfecto de los Gunners, dirigido por el director técnico Mikel Arteta, que acumulan seis triunfos en seis partidos, para sumar 18 puntos y consolidarse como el mejor equipo de la competencia europea.

(Te invito a leer: Christian Cueva se despidió de Emelec con un emotivo mensaje: “Agradezco la acogida”)

En la reciente victoria 3-0 ante Club Brujas, donde milita su compatriota Joel Ordóñez, Hincapié volvió a brillar con una actuación sobresaliente, siendo el líder en la zaga central.

Arsenal es el único invicto en la Champions League 2025-26. Cortesía

Actuación sobresaliente de Hincapié ante Club Brujas

El seleccionado de Ecuador registró dos intercepciones, tres recuperaciones, tres barridas ganadas y hasta un disparo al travesaño, cifras que lo confirman como uno de los defensores más sólidos de la competencia, recalca Arsenal Radar.

Emelec aún sueña con la Sudamericana o Libertadores, pero depende de otros resultados Leer más

Elogios desde Inglaterra para el central del Arsenal

“Piero Hincapié es un gran defensa central que impuso su fuerza ante los atacantes rivales. Él fortalece mucho la defensa del equipo de Mikel Arteta”, destacó el medio.

Por su parte, WhoScored elogió su potencia física para ir al choque con los jugadores rivales: “Hincapié es un defensa muy sólido en la marca, que va a chocar sin ningún problema con el rival que tenga enfrente. Él las gana todas”.

Mientras tanto, Arsenal FR publicó: “Es un espectáculo verlo jugar a Hincapié, porque es muy bueno para recuperar el esférico”.

Con actuaciones como esta, Hincapié no solo se afianza como titular en Arsenal, sino que también se convierte en uno de los protagonistas del equipo sensación de la actual edición de la Champions League.

Lo que viene para Arsenal: visita clave al Inter de Milán

En la siguiente fecha 7 de la fase de liga de la Champions League 2025-26, Arsenal visitará a Inter Milán y con un empate sellará la clasificación a los octavos.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!