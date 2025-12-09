Emelec aún sueña con la Sudamericana o Libertadores, pero depende de otros resultados

Emelec está en el cuarto puesto del segundo hexagonal de la LigaPro 2025.

A Emelec se le complicó su objetivo de salvar una mala temporada 2025 con la clasificación a un torneo internacional, un reto que ahora ya no depende solo de su rendimiento, sino también de los resultados de sus rivales directos.

Emelec cae al cuarto lugar tras perder con Macará

La derrota 2-0 ante Macará, por la fecha 8 del segundo hexagonal de la LigaPro 2025, dejó al Bombillo en la cuarta posición con 52 puntos, a siete del líder, el Ídolo ambateño (59), y con apenas dos jornadas por disputarse.

Pese a este panorama, el equipo de Guillermo Duró aún puede aspirar a la Copa Sudamericana 2026. En el hexagonal final se encuentran los cuatro clasificados a la Libertadores: Independiente del Valle y Liga de Quito a la fase de grupos; Barcelona y Universidad Católica (por ser finalista de la Copa Ecuador) al repechaje.

En la última fecha, Emelec perdió 2-0 ante Macará. API

Esto provoca que dos cupos de Sudamericana queden en este grupo y los otros dos en el segundo hexagonal.

Emelec está obligado a ganar a El Nacional y Deportivo Cuenca

Para acceder, el Bombillo está obligado a vencer en sus dos últimos duelos: primero como local ante El Nacional y luego en la visita a Deportivo Cuenca, tercero con 53 unidades y rival directo en la pelea. Solo así podrá intentar desbancar a Aucas, segundo con 55 puntos.

La ecuación azul: Barcelona SC debe perder sus últimos partidos

El escenario para soñar con el repechaje de la Libertadores es aún más complejo. Barcelona SC, tercero con 64 puntos, deberá perder sus dos encuentros finales, ante Orense y frente a Independiente del Valle, y, simultáneamente, Universidad Católica (cuarto con 58) tendría que ganar sus duelos contra IDV y LDU.

Con este panorama, la Chatolei se quedaría con el cupo Ecuador 3 a la segunda ronda de eliminatorias de la Libertadores, y como ya tiene asegurado el Ecuador 4 por ser finalista de la Copa Ecuador 2025, dejaría libre este boleto para el mejor semifinalista del torneo: Emelec. En ese caso, el Ídolo sería relegado a la Sudamericana.

Duró admite dificultades: el plantel arrastra sueldos pendientes desde agosto

Guillermo Duró reconoció que alcanzar el objetivo de la clasificación internacional será complicado, debido a que varios de sus dirigidos no han cobrado su sueldo desde agosto.

“Tenemos que ir viendo y tratar de terminar bien esto. Tenemos que meterle como sea y seguir compitiendo de la mejor manera, como lo estamos haciendo hasta ahora, para sacar resultados positivos. Pero, por más que pueda planificar y pensar en todo, hay un montón de dificultades (económicas) que antes deben solucionarse”, dijo Duró.

