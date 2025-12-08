Mateo Carabajal: Somos justos campeones de la LigaPro

El argentino celebra su sexto título con IDV y el séptimo de su carrera, revela su motivación, cábala y proyección para 2026.

Mateo Carabajal (c), otro de los históricos rayados, ha estado en los seis títulos. El sábado levantó la LigaPro 2025.

Las abuelas son esas segundas madres que entregan amor, sabiduría, protección y muchas veces llegan a convertirse en el pilar de la familia. Así lo define el defensor argentino Mateo Carabajal, jugador del campeón LigaPro 2025, Independiente del Valle, cuando le toca recordar a quien lo inició en el mundo del fútbol.

El fin de semana, al celebrar la consecución de su título número siete con los rayados, Mateo no dudó en mencionar el nombre de Marta Irigoyen como una de las personas más queridas por él, ya que fue ella la que le metió ‘el bichito’ del balompié cuando era solamente un niño.

En medio de los festejos, abrazos y cánticos de campeón, a Carabajal se le llenaron los ojos de lágrimas. Caminó despacio y se apartó del resto de la gente. “Mi primer balón me lo regaló mi abuela. Lamentablemente ya no está, pero fue la persona que me daba todas las cosas vinculadas al fútbol: camisetas, gorras, afiches... Fue quien inició todo”, le contó a EXPRESO notablemente emocionado.

El futbolista de 28 años, nacido en Pehuajó, ciudad ubicada en el interior de la provincia de Buenos Aires, empezó jugando como volante 5 o de marca, pero con el paso del tiempo encontró su vocación como zaguero central.

“De niño me gustaba jugar en el medio campo, pero luego de varios partidos me acomodé más como central”, reveló el albiceleste, quien firmó su primer contrato profesional con el Arsenal de Sarandí de su país, cuando tenía 20 años.

Cosecha de títulos

Precisamente, Arsenal fue el equipo con el que comenzó a coleccionar títulos (Primera B nacional en 2019). De ahí que con el del sábado suma ya siete. El 90 % de todos ellos fueron ganados con Independiente del Valle, equipo al que llegó en 2021.

Ese año, el defensor, hincha confeso de Boca Juniors, ganó la LigaPro, la primera estrella nacional de IDV. Ya en la temporada siguiente ganó la Copa Ecuador y la Copa Sudamericana. Y en 2023 conquistó la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana.

En 2024 no pudo levantar ningún trofeo, pero ahora se resarció conquistando el título de la Serie A. “Creo que fuimos justos campeones y (el título) va dedicado a la hinchada y a mi familia”, enfatizó.

Así como su abuelita fue quien lo impulsó, hoy su hijo, aún un bebé, es su motivación. “Hace poquito fui papá y, bueno, dije que el niño iba a venir con el título bajo el brazo y así fue”, expresó sonriendo.

Los hinchas de Independiente del Valle celebran el segundo título de la LigaPro. KARINA DEFAS / EXPRESO

Sobre su continuidad con los rayados, Carabajal prefirió no hablar. “Luego de que termine el campeonato me iré de vacaciones a disfrutar con la familia, descansar un poco y después volver y que Dios quiera lo que tenga para mí”, mencionó.

La cábala del campeón

A lo largo de los 198 partidos que actualmente suma en casi una década de carrera deportiva, repartidos en 33 con Arsenal y 165 con Independiente del Valle, el central siempre ha utilizado el dorsal con el número 14. Y hay una explicación para ello.

“Empecé con ese número. Me quedé con él desde el día que debuté. Después me resultó y decidí mantenerlo y aquí estamos”, manifestó con alegría el compañero habitual de Richard Schunke en la zaga central del campeón vigente ecuatoriano.

Tras la consagración en la LigaPro 2025, Carabajal y sus compañeros afrontarán la recta final del torneo. Todavía les resta jugar contra Liga de Quito (este miércoles 10 de diciembre), luego ante Universidad Católica (el fin de semana) y finalmente ante Barcelona (el próximo 21 de diciembre).

