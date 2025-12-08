Barcelona SC, sin títulos y en riesgo en Libertadores: aumenta presión sobre Rescalvo

Los exjugadores Rorys Aragón y Claudio Alcívar consideran que el ciclo de Ismael Rescalvo debe terminar

El contrato de Ismael Rescalvo con Barcelona termina en diciembre de 2026.

Para los exjugadores de Barcelona SC, Rorys Aragón y Claudio Alcívar, la continuidad de Ismael Rescalvo al mando del equipo en 2026 no debería estar en discusión. Ambos coinciden en que el técnico español nunca logró conformar un plantel competitivo y que su ciclo debería llegar a su fin.

Aragón y Alcívar coinciden: el ciclo de Rescalvo debe terminar

En esta temporada, el Ídolo no celebró ningún título y quedó fuera de la Copa Ecuador y de la pelea por la LigaPro 2025 bajo la conducción de Rescalvo. El equipo solo sumó 8 victorias en 22 partidos, un acierto del 36,36 %, porcentaje idéntico al de los 8 empates, mientras que sufrió 6 derrotas (27,27 %).

A falta de dos jornadas para que finalice el campeonato ecuatoriano, las estadísticas reflejan un rendimiento insuficiente para un club obligado a pelear todos los títulos, explicó Aragón.

Barcelona SC es tercero en el hexagonal final de la LigaPro 2025. Miguel Canales

“Si el club mantiene a Rescalvo, el resultado será el mismo: terminar tercero o cuarto. Ya demostró que no pudo manejar el equipo y tampoco lo pudo levantarlo deportivamente. Siempre es bueno un cambio de aire cuando no se alcanzan los objetivos”, señaló el exarquero.

El desplome del Ídolo tras la llegada de Ismael Rescalvo

Rescalvo asumió el cargo en la fecha 18 de la LigaPro 2025, cuando Barcelona estaba a un punto del líder, Independiente del Valle. Sin embargo, en lugar de acercarse, el equipo se desplomó hasta quedar a 10 unidades al finalizar la fase inicial.

“Llegó a deteriorar un equipo que estaba siendo competitivo. Si Castillo no hubiera salido, la historia sería diferente: el equipo estaría peleando por el título y no le habrían sacado tanta ventaja en el hexagonal final”, añadió.

Alcívar apunta a la directiva por un plantel mal conformado

Claudio Alcívar también cuestionó la estructura del club. Para él, la responsabilidad no recae solo en el técnico, sino en una directiva liderada por Antonio Álvarez, que armó un plantel con jugadores sin buen presente.

“Los entrenadores no ponen los jugadores. Gran parte de la culpa es de la dirigencia. Rescalvo no es un mal técnico, pero llegó a un plantel ya armado”, explicó.

¿Continuidad condicionada? Libertad para elegir refuerzos

Aun así, sugiere que, si continúa, debe tener libertad para elegir refuerzos; de lo contrario, Barcelona SC deberá buscar a alguien capaz de gestionar el grupo.

La era Rescalvo cerrará sin títulos y con un riesgo añadido: el Ídolo es tercero en la hexagonal final, con 64 puntos, en zona de repechaje para la Copa Libertadores 2026, pero Universidad Católica, con 58, aún puede relegarlo a la Sudamericana 2026.

