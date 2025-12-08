¿Quién es Magui Corceiro? Mucho más que la novia de Lando Norris, campeón de la F1

El mundo vio a Lando Norris llorar como campeón del mundo en Abu Dabi. Pero hubo otro rostro que captó todas las miradas en ese instante eterno: el de Margarida 'Magui' Corceiro, la joven actriz y modelo portuguesa que, entre lágrimas, abrazó al piloto y selló el momento con un beso que se volvió viral en segundos.

Aquella imagen —champagne, flashes, McLaren de fondo y dos jóvenes en la cima de sus carreras— no solo confirmó el título de Norris. También confirmó ante el mundo una de las parejas más mediáticas de la Fórmula 1 actual.

De rumor de paddock a romance confirmado

La historia de amor entre Lando Norris y Magui Corceiro comenzó rodeada de misterio, apariciones fugaces y silencio. Fue en 2023, en el Gran Premio de Mónaco, cuando los paparazzi los captaron juntos por primera vez. El detalle que encendió la polémica: ella mantenía entonces una relación con el futbolista João Félix, figura del fútbol europeo.

El escándalo estalló. Se habló de un triángulo amoroso, de infidelidad y de un romance inesperado entre la actriz y el piloto. Sin embargo, meses después, la propia Corceiro aclaró que su relación con João Félix había terminado tiempo atrás, aunque no lo había hecho público.

Tras ese episodio, vino el silencio. Muchos pensaron que lo suyo había sido solo un rumor pasajero. Se equivocaban.

“Es alguien con quien puedo ser yo mismo”

A finales de 2025, Lando Norris rompió la reserva en una entrevista con British Vogue y confirmó lo que ya era un secreto a medias: “Nos conocemos desde hace años, pero nunca estuvimos realmente juntos hasta hace poco”.

Y fue más allá: “Es alguien con quien puedo ser yo mismo. Es muy sencilla, vive una vida bastante alocada, pero cuando estamos juntos es todo muy normal”.

Con esa declaración, el romance dejó de ser rumor y pasó a ser oficial.

Magui, mucho más que “la novia del campeón”

Margarida Corceiro, conocida como Magui, nació en Santarém, Portugal. Tiene 22 años, más de dos millones de seguidores en Instagram y más de 800 mil en TikTok, donde su estilo, viajes, campañas y escenas de rodaje marcan tendencia.

Pero su nombre no se sostiene solo en redes. Es actriz, modelo e influencer con carrera propia. Ha participado en producciones de alto perfil como:

Punto Nemo (Prime Video), donde comparte escena con Óscar Jaenada y Alba Flores.

Citas Barcelona, una de las series románticas más comentadas de plataformas.

Fue parte de Dancing with the Stars Portugal.

Es imagen de marcas internacionales como Armani Beauty y Vichy.

En 2022 se convirtió en socia de la marca ecológica de trajes de baño Missus.

Magui no llegó al mundo de la F1 como un accesorio: llegó con una carrera construida.

El beso que dio la vuelta al mundo

Tras asegurar el título mundial en Abu Dabi, Norris corrió hacia su familia sin siquiera quitarse el casco. Primero fue el abrazo con su madre, Cisca Wauman, que rompió en llanto. Luego su padre. Y finalmente, Magui.

Ella también lloraba. Se abrazaron con fuerza. Se besaron. Las cámaras lo registraron todo. Un camarógrafo se quedó en silencio. Las redes explotaron.

Ese beso se convirtió en la imagen romántica más viral del cierre de temporada 2025 de la F1.

El peso de la exposición mediática

Ser pareja del campeón del mundo no es fácil. Norris lo reconoce: “Nadie puede leer comentarios negativos como si nada. A ella le afecta, a mí también, aunque ahora presto mucha menos atención”.

Magui ha enfrentado olas de críticas, comparaciones, teorías en redes y titulares invasivos. Aun así, ha mantenido su postura: bajo perfil, trabajo constante y cero escándalos públicos desde que oficializó su relación con el piloto.

El paddock también es su escenario

Magui ya es una presencia habitual en los circuitos. Se la ha visto en Mónaco, Hungría, Abu Dabi y otras fechas clave. En el GP de Hungría, donde Norris ganó, volvió a robar cámaras al aparecer con la indumentaria completa de McLaren. Tras la victoria, ambos se besaron frente al mundo. Pero la escena del título superó todas las anteriores.

Una pareja que rompe el molde

Lo que hace distinta la relación entre Norris y Corceiro no es solo el glamour. Es el equilibrio. Él no la esconde. Ella no vive de su sombra. Ambos brillan por lo suyo.

Mientras él domina la Fórmula 1, ella consolida su carrera en la actuación, la moda y la publicidad. Lejos del estereotipo de “novia de piloto”, Magui es protagonista de su propia historia.

El amor en el año perfecto de Lando Norris

Primer título mundial Consagración definitiva en la F1 Y una relación sentimental estable y visible

