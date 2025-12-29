Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Recordando a un jurisconsulto capitalino

Como abogado en libre ejercicio, fue consultor de numerosos colegas y estudios jurídicos en la capital

A los 99 años falleció a inicios de diciembre el Dr. Fernando Pareja González, casado con Magdalena Rosales, fallecida una semana antes, con quien tuvo siete hijos y numerosos descendientes, muchos viviendo en el extranjero, incluyendo las familias Pareja Galbiati, Pareja Cisneros y Pareja Matellanes.

Fernando estudió en Otavalo, en el Colegio Mejía y la Universidad Central, y realizó cursos en Ética Social (Mendoza, Argentina), Ciencias Económicas (Puerto Rico), Desarrollo Social (Sajonia, Alemania), Teoría de la Cooperación (Quebec, Canadá) y Doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis El delito económico.

Entre sus cargos públicos destacan la Concejalía de Otavalo y la Diputación por Imbabura (1954-1958), y fue presidente fundador del Banco de Cooperativas del Ecuador (1964-1986). Como abogado en libre ejercicio, fue consultor de numerosos colegas y estudios jurídicos en la capital.

Iván Escobar Cisneros

