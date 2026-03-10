Cartas de lectores | Así celebraron a la mujer en Guayaquil

Agradezco a Diario EXPRESO por difundir estas actividades que nos animan a mantenernos activos y optimistas

La directora Eloísa Velásquez presentó el programa con emotivas palabras. Se destacó la labor de personas que han trascendido, como Nelsa Curbelo, quien durante años realizó voluntariado ayudando a jóvenes que habían delinquido. Con apoyo de un psicólogo logró reinsertarlos en la sociedad y presentó su trabajo en el Centro de Arte de Malecón 2000. Su obra incluyó proyectos como una cerrajería y un cyber. La admiro y estimo profundamente.

También se presentó el libro La audacia de los sueños, de Anunziata Valdez Larrea, sobre los derechos de la mujer. Fue muy emotivo escuchar a Cecilia Calderón de Castro, quien ha honrado la memoria de su padre.

Alumnas del centro gerontológico representaron a mujeres que dejaron un gran legado, como Matilde Hidalgo de Procel, Dolores Veintimilla de Galindo, Juana de Arco y Jenny Estrada Ruiz.

Fue un día especial para el Centro Gerontológico Arsenio de la Torre Marcillo, del cual soy usuaria desde su fundación. Sus programas culturales nos llenan de emoción y gratitud.

En el Centro de Arte se presentó La magia del tango, por el Día Internacional de la Mujer y la lucha contra el glaucoma, con destacados músicos como Mariel Córdoba, Omar Domínguez Castro y Manuel Campos Loor. El público llenó el teatro y aplaudió de pie.

El Archivo Histórico del Guayas ofreció ejercicios de artes marciales beneficiosos para la salud física y mental. También se destacó una joven estudiante con gran talento académico, deportivo y de voluntariado.

El Museo Presley Norton presentó música por el Día de la Mujer con la participación de Aracely Iturralde y otros cantantes que emocionaron al público.

Este año el Día de la Mujer fue especialmente celebrado. La música es arte, salud y alegría, especialmente para quienes somos de la tercera edad. Agradezco a Diario EXPRESO por difundir estas actividades que nos animan a mantenernos activos y optimistas.

Laura Esther Gómez Serrano