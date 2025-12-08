De niño prodigio a campeón del mundo: Lando Norris, el nuevo rey de la Fórmula 1

El piloto de McLaren Lando Norris durante el GP de Abu Dabi, Emiratos Árabes.

Lando Norris lloró. Lloró como pocas veces. Lloró en Abu Dabi, en el podio, frente al mundo entero. A los 26 años, el piloto británico rompió su propia promesa emocional después de sellar el mayor logro de su vida: ser campeón del mundo de la Fórmula 1.

“No creí que iba a llorar, pero lo hice”, confesó con la voz quebrada. “Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho tiempo”.

Nacido en Bristol, Inglaterra, Norris llegó al último Gran Premio de la temporada sabiendo que un lugar en el podio lo convertía en campeón. Lo consiguió: fue tercero en Yas Marina, detrás de Max Verstappen y su compañero Oscar Piastri. Con ese resultado, cerró el campeonato con 423 puntos, apenas dos más que Verstappen, y se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar un título mundial de F1.

El piloto que rompe estereotipos en la F1

En un mundo acostumbrado a campeones forjados desde la dureza, la presión extrema y la personalidad impenetrable, Norris representa otra generación. Abierto, sensible, reflexivo. Un campeón que habla de salud mental, que se ríe de sí mismo y que ha confesado en más de una ocasión sus miedos y debilidades.

“Ha sido un viaje muy largo. Estoy orgulloso de todo el equipo. Llevo siete años aquí”, dijo desde el podio en referencia a McLaren, la escudería con la que debutó en 2019 y con la que también ganó los Mundiales de Constructores de 2024 y 2025.

El piloto de McLaren, Lando Norris, celebra el título de la Fórmula Uno luego del Circuito en Abu Dhabi Grand Prix ALI HAIDER / EFE

El millonario origen de Lando Norris

A diferencia de otros campeones que crecieron entre sacrificios y carencias económicas, la historia de Norris parte desde una realidad completamente distinta.

Su padre, Adam Norris, ingeniero mecánico de profesión, fundó la empresa de asesoría financiera Pensions Direct, especializada en pensiones. El éxito fue meteorítico: apenas un año después de su creación, la compañía fue adquirida por el gigante financiero Hargreaves Lansdown.

A los 33 años, Adam ya era director general. Y a los 36, tomó una decisión que pocos pueden imaginar: se retiró multimillonario, con una fortuna estimada en 205 millones de libras esterlinas, más de 200 millones de dólares.

En 2016 fue incluido entre las 20 personas más ricas de Bristol.

“Cuando mi hijo estaba en karting, Lando ya tenía un motorhome de dos pisos”

El entorno privilegiado del joven piloto fue evidente desde sus primeros años. Así lo recordó Ramón Palou, padre del tricampeón de IndyCar, Álex Palou: “Cuando mi hijo estaba en el karting, Lando ya tenía un motorhome de dos pisos”.

Lando creció con los mejores equipos, los mejores motores y sin la presión financiera que suele truncar cientos de carreras juveniles. Nunca tuvo que preguntarse si podría correr la siguiente temporada por falta de presupuesto.

“Nunca quise que mi papá me pagara un asiento”

Pese a su contexto económico, Norris siempre quiso despegarse de la etiqueta de “piloto de chequera”.

“Nunca quise que mi padre pagara mi entrada a la Fórmula 1. Quería llegar porque un equipo me eligiera”, aseguró en una entrevista.

Por eso apostó al programa de jóvenes talentos de McLaren, donde fue escalando con base en resultados, no en dinero. Su objetivo era claro: ganarse su lugar por mérito propio.

El dinero ayuda, pero no compra el talento

En la F1, el dinero abre puertas, pero no compra campeonatos. Norris lo entendió y lo aprovechó. Tuvo acceso ilimitado a test, desarrollo técnico, preparación física, simuladores y asesoramiento de alto nivel. Pero lo transformó en velocidad.

El británico Lando Norris de McLaren celebra al ganar el Gran Premio de Formula Uno de Sao Paulo 2025. EFE

Él mismo lo reconoce:

“Tuve suerte por las oportunidades que recibí y por el apoyo de mi padre. Mucha gente no tiene eso”.

El día que lloró como campeón del mundo

Tras cruzar la meta en Abu Dabi, Norris no habló de récords ni de estadísticas. Habló de su familia. “Mis padres me permitieron perseguir este sueño. Hoy lo comparto con ellos”.

Y no fue el único que se quebró. Adam Norris siguió la carrera aislado, con audífonos y en silencio absoluto. “Ha sido una temporada larga. Mucho dolor, muchos sacrifcios… pero lo logramos. Es campeón del mundo”.

Adam asegura que acompañó a su hijo en más de 900 carreras a lo largo de su trayectoria. Un recorrido de hoteles, carreteras, pistas escondidas y sacrificios invisibles.

“Algunos padres se rinden, yo no. Nadie podrá quitarle esto jamás”.

Más allá de la pista: el empresario Adam Norris

Aunque se retiró joven, Adam no abandonó los negocios. En 2018 fundó Pure Electric, empresa de scooters eléctricos que hoy tiene presencia en Reino Unido, Francia, España, Bélgica, Irlanda, Finlandia, Australia y pronto en Estados Unidos. Lando es imagen de la marca y suele movilizarse en estos patines dentro del paddock.

“Tengo más placer construyendo algo que gastando dinero”, ha dicho Adam.

Una historia distinta en la F1 moderna

Lando Norris no viene del hambre deportiva ni de la escasez. Viene del privilegio. Pero eso no le resta mérito. Porque tuvo que demostrar que no solo tenía dinero, sino talento, carácter y cabeza.

Hoy, con su primer título mundial en las manos, su historia representa una nueva cara del automovilismo moderno: la del piloto que nació con todo… y aún así tuvo que ganarlo todo.

