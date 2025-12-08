Ecuador en el Mundial 2026: Días, horas y estadios de los partidos de la Tri

La Tri enfrentará a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en un grupo E que exige concentración absoluta

La Tri derrotó 2-0 a Nueva Zelanda en un amistoso disputado el martes 18 de noviembre.

Ecuador ya conoce los días, horas y estadios donde iniciará su camino en el Mundial 2026. El calendario llevará a La Tri por tres ciudades emblemáticas de Estados Unidos, en un recorrido desafiante que marcará el ritmo de su sueño de trascender en la próxima Copa del Mundo.

Debut ante Costa de Marfil en Filadelfia

La Tri hará su estreno el domingo 14 de junio, desde las 18:00 (hora Ecuador), frente a Costa de Marfil en el imponente Lincoln Financial Field de Filadelfia. Será un examen inicial de alto ritmo ante un rival físico y competitivo, dentro de un Grupo E que promete máxima intensidad.

Curazao, el rival para no fallar en Kansas City

El segundo encuentro será el sábado 20 de junio, a las 19:00 (hora Ecuador), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Ecuador enfrentará a Curazao. La selección debutante llega dirigida por el neerlandés Dick Advocaat. Es el compromiso que, en teoría, La Tri debe ganar, evitando cualquier sorpresa.

Cierre exigente ante Alemania en Nueva Jersey

La fase de grupos terminará el jueves 25 de junio, desde las 15:00 (hora Ecuador), cuando Ecuador enfrente a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será un duelo de máxima exigencia ante una potencia histórica, probablemente clave para determinar la clasificación y las aspiraciones mundialistas ecuatorianas.

El técnico Sebastián Beccacece analizó el panorama con calma, reconociendo la complejidad del grupo. Destacó que el plantel llegará preparado para competir. “Alemania es candidata, Costa de Marfil es muy difícil y Curazao tiene un técnico experimentado”, dijo. Ecuador apunta a escribir un capítulo histórico en 2026.

