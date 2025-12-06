Mundial 2026: Esto dijeron los técnico rivales sobre Ecuador en el grupo E

Los entrenadores de Alemania, Costa de Marfil y Curazao se atrevieron a opinar respecto a la Tricolor de Sebastián Beccacece

Jugadores de Ecuador celebraron la victoria ante Argentina en las eliminatorias.

Una vez revelado los rivales de Ecuador en la cita mundialista 2026, los directores técnicos de los equipos contrarios en el Grupo E anticiparon ya sus criterios sobre la Tricolor.

Están desde los estrategas de Costa de Marfil y Alemania que resaltaron la capacidad que tiene Ecuador y sus individualidades, hasta el desconocimiento total del DT de Curazao.

El estratega teutón, Julian Nagelsmann, calificó al combinado dirigido por Sebastián Beccacece como “un gran equipo” y que “será un rival muy duro” para ellos.

“Tienen muchos futbolistas en un nivel muy alto, como Willian Pacho, Moisés Caicedo y Piero Hincapié, al que lo veía en el Bayer Leverkusen”, afirmó el alemán.

Nagelsmann destacó lo complejo de medirse con naciones de Conmebol (Confederación Sudamericana): “Nunca será fácil jugar contra equipos de Sudamérica, no es tan fácil. No solo son muy fuertes físicamente, sino que también cuentan con mucha técnica. (Ecuador) Será un rival duro, pero vamos a tratar de vencerlos”.

Por su parte, Emerse Faé, entrenador marfileño, ponderó también a la Tri, con quien debutarán en la Copa: “Será un primer partido muy difícil e importante en el inicio. Ambas son selecciones similares... Estaremos concentrados para ese partido, luego para Alemania y después Curazao”.

¿Alemania es el favorito para ser el primero del grupo?

Faé dijo que “es un buen grupo” y que “todos los equipos tienen la oportunidad de ir a los 16avos de final”. Desechó la idea que solo los alemanes pueden quedar primeros, que los ecuatorianos y marfileños deben limitarse a pelear por el segundo puesto o que los caribeños no ganarán nada.

“Para nada elijo pensar aquí, creo que cada equipo puede terminar primero”, aseveró.

Dick Advocaat, quien será el técnico más longevo en un Mundial con 78 años, de forma insólita y contrastando con sus colegas, aseguró que recién se dará el tiempo para saber sobre los ecuatorianos.

Moisés Caicedo (i), Willian Pacho (c) y Piero Hincapié (d) son piezas claves de la Tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

“Con todo respeto, no conozco a ningún jugador de Ecuador. Vivo en Europa y trabajo en la isla... No puedo decir cómo juega. Así que a partir de ahora tengo que averiguarlo. Tenemos seis meses para estudiar, los equipos van a tener partidos amistosos, allí veremos sus virtudes y sus defectos”, dijo el DT de Curazao.

Opinión de Sbastián Beccacece, técnico de la Tricolor

Beccacece se mostró satisfecho con el grupo que le tocó. Mencionó que será “desafiante y que va a exigir”.

“Acá en el Mundial hay que ganarse el derecho a jugar ese cuarto partido... Enfrentar a una histórica, siempre candidata al título (Alemania), medir a una africana (Costa de Marfil) que sabemos del poderío físico que tiene y una debutante (Curazao) con un entrenador que tiene su tercer Mundial, es una linda combinación”, explicó.

Beccacece complementó: “Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros, que es lo más importante y trabajar para sacar adelante cada juego, es un lindo desafío y una gran oportunidad”.

Todo está dicho y el grupo E está conformado. En junio de 2026 se dará el puntapié inicial entre estas selecciones que emprenderán la ruta por el pase a la siguiente fase de un inédito Mundial con 48 equipos.

Calendario de Ecuador en el Mundial 2026

