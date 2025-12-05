LeBron James prefirió a los Lakers que su propio récord de casi 19 años en su carrera

El experimentado jugador reveló que "hacerlo de manera correcta" en cancha está por encima que la cifra personal

LeBRon James (c) en acción, figura de los Angeles Lakers en la NBA.

LeBron James ganó el partido del jueves 4 de diciembre contra los Raptors pero perdió un récord de casi 19 años y 1.297 partidos. Para la estrella de los Lakers las matemáticas eran claras: “Es simplemente jugar de la manera correcta. No lo dudé ni un segundo”.

En Toronto ante los Raptors, LeBron estaba teniendo una mala noche. Terminó el primer cuarto con cero puntos en su haber y la primera mitad con sólo cuatro. En la segunda mitad las cosas no mejoraron y sólo anotó otros cuatro.

Desde el 5 de enero de 2007, ante los Milwaukee Bucks, LeBron nunca había anotado menos de 10 puntos en un partido.

A falta de 3 segundos para el final, con un empate 120-120, un LeBron sin marcaje recibió el balón de Austin Reaves más allá de la línea de los tres puntos. Dio un par de pasos y se colocó en la cabecera.

El jugador de los Angeles Lakers, LeBRon James, continúa siendo uno de los más destacados en la NBA, pese a su edad. efe

El base de los Raptors, Immanuel Quickley, le cortó el paso. LeBron podía haber tirado para intentar alcanzar los 10 puntos que habrían prolongado su récord anotador a 1.298 partidos.

Pero con Rui Hachimura desmarcado en la esquina izquierda de la cancha, le pasó rápidamente el balón. El alero recibe el balón a falta de 1,8 segundos para la bocina final, se levanta y la pelota sale de sus manos con un segundo en el reloj.

Hachimura anotó los tres puntos y la asistencia de LeBron ganó el partido.

En los vestuarios, al final del partido, el jugador de 40 años explicó con calma su razonamiento: “Es simplemente jugar de la manera correcta. Siempre hay que hacer la jugada correcta. Ha sido mi forma de operar, así fue cómo me enseñaron el juego, lo he hecho toda mi carrera. No lo dudé ni un segundo”.

LeBRon James, un récord sin precedentes en la NBA

Esa extraordinaria racha de James duró casi dos décadas. Fue, por mucho, la más larga en la historia de la NBA.

El histórico Michael Jordan logró tan solo 866 partidos consecutivos con más de diez puntos. A él, le continuó Kareem Abdul-Jabbar como el tercero con más cotejos, con 787, y Karl Malone tuvo la cuarta racha más larga, con 575.

