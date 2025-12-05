Mundial 2026: Este es el grupo de Ecuador | Conoce quiénes son sus rivales

La Tricolor tiene definido cuáles son las selecciones que medirá en su quinta participación mundialista. Aquí los detalles

La selección de Ecuador se prepara para disputar su quinto Mundial.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol aguardaba expectante la celebración del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento sin precedentes que se lleva a cabo este viernes 5 de en el corazón de Estados Unidos.

Con la ampliación del formato a 48 selecciones, la Tri conoció a los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la máxima cita del fútbol, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo, que marca un hito por su masiva participación, se realizó en el emblemático The Kennedy Center de Washington D.C., un espacio cultural cedido a la FIFA para la ocasión. Directores técnicos, dirigentes, exfutbolistas y figuras del balompié internacional se hicieron presentes.

El sorteo del Mundial 2026 se realizó en Washington, Estados Unidos. CORTESIA

Para esta edición, que marca su quinta incursión en un sorteo mundialista, el combinado nacional fue ubicado estratégicamente en el bombo dos, según cómo culminó en el ranking de selecciones. Esta posición fue fundamental, ya que, a priori, permitía evitar enfrentarse a algunos de los rivales teóricamente más complicados desde el inicio del torneo.

La Tricolor, en sus cuatro participaciones mundialistas anteriores (Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022), dejó un registro de 12 partidos disputados en la fase de grupos, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. Ahora será una nueva oportunidad e destacar ante nuevos contrincantes.

Grupo de Ecuador para el Mundial 2026

GRUPO E

Alemania Ecuador Costa de Marfil Curaçao

¿Cómo le fue a Ecuador en los otros Mundiales de la FIFA?

Mundial Corea y Japón 2002: Ecuador cayó 2-0 ante Italia, al igual que contra México 2-1 y finalmente venció 1-0 a Croacia. En esa edición, Agustín Delgado anotó el primer gol en la historia en la competición FIFA y Edison Méndez el primero en una victoria.

Mundial de Alemania 2006: La Tricolor terminó segundo en la fase de grupos, su mejor ubicación en la historia, con victorias a Polonia (2-0) y Costa Rica (3-0). Luego fue derrotado 3-0 con Alemania.

Mundial de Brasil 2014: El combinado nacional se ubicó tercero en este grupo y quedó eliminado. La Tri se impuso 2-1 con Honduras, cayó 2-1 ante Suiza y empató 0-0 con Francia.

Mundial de Qatar 2022: En el comienzo, Ecuador le ganó 2-0 a Qatar, empató 1-1 ante Países Bajos y perdió 2-1 conta Senegal. Con ese resultado, se quedó fuera en tercero lugar del grupo.

