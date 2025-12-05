Caicedo y Pacho, favoritos a brillar en el Mundial 2026: Esto reveló The Athletic

Los futbolistas ecuatorianos son reconocidos en el top 100 de los que van a destacar en la Copa del Mundo, según este diario

Willian Pacho y Moisés Caicedo, tricolores que fueron nominados para estar en el 11 de The Best 2025 de la FIFA.

La nueva generación dorada del fútbol ecuatoriano no deja de acaparar la atención internacional. El prestigioso medio británico The Athletic ha puesto el foco en el notable ascenso de la 'Tri', al incluir a dos de sus estrellas emergentes en su exclusivo ranking de los 100 mejores futbolistas que, se proyecta, serán figuras clave en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los nombres que llevan la bandera de Ecuador a la élite son el mediocampista Moisés Caicedo y el defensor Willian Pacho.

El mejor posicionado de la delegación tricolor es el volante del Chelsea, Moisés Caicedo, quien se ubica en un impresionante puesto 21. The Athletic no escatimó en elogios para el mediocentro, describiéndolo como uno de los futbolistas más completos y esenciales de su posición en todo el circuito.

Chelsea se llevó un millonario premio por ganar el Mundial de Clubes 2025. EFE

"Se destaca su despliegue físico, intensidad inagotable, y una formidable capacidad de recuperación," señala el medio. "Caicedo es fundamental por su habilidad para influir en todas las zonas del campo, siendo una pieza clave tanto en la fase defensiva como en la construcción de ataque de Ecuador. Un talento verdaderamente determinante".

El segundo ecuatoriano en conseguir esta distinción es el joven central Willian Pacho, del PSG, quien ocupa el puesto 58 de la lista. A sus 23 años, el defensor ha demostrado una madurez impropia de su edad, consolidándose como un baluarte en el fondo.

Caicedo y Pacho, destacados por su alto nivel individual



The Athletic resalta su solidez defensiva y el liderazgo que ejerce desde la última línea. Estas cualidades lo han catapultado al reconocimiento como un central de élite y uno de los nombres más prometedores que se espera dominen la defensa en la próxima cita mundialista.

La inclusión de Caicedo y Pacho denotan el gran momento que vive el fútbol ecuatoriano y reafirma la proyección estelar de sus jóvenes figuras en las principales ligas europeas y a nivel de selección nacional.

